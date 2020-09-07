https://ria.ru/20200907/tula-1576901257.html

500-летие Тульского кремля будет способствовать привлечению туристов

Основное внимание при подготовке к юбилею Тульского кремля было сосредоточено на историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа и... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T20:50

2020-09-07T20:50

2020-09-07T20:50

500-летие тульского кремля

дмитрий чернышенко

алексей дюмин

тула

тульская область

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Основное внимание при подготовке к юбилею Тульского кремля было сосредоточено на историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа и сформирован настоящий культурный кластер, который включает в себя музеи, объекты показа и современную туристическую инфраструктуру, сообщил на заседании оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля губернатор региона Алексей Дюмин.Глава области подчеркнул, что уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея – Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев – Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д.Поленова и музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна"."Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что аналогов Музейного квартала, который будет открыт на улице Металлистов, в России нет. Мы рассчитываем, что с его открытием Тульская область прочно закрепится в большой тройке музейных регионов страны, после Москвы и Санкт-Петербурга", – приводит слова Дюмина пресс-служба оргкомитета.В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил важность увеличения туристического потока в регион, добавив, что благодаря проделанной работе Тула становится туристическим "магнитом".Он также подчеркнул, что иностранные туристы уже сейчас знают тульские бренды, но необходимо всесторонне продвигать Тулу как центр культуры и туризма.

https://ria.ru/20200907/tula-1576901070.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, дмитрий чернышенко, алексей дюмин, тула, тульская область