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https://ria.ru/20200907/tula-1576901257.html
500-летие Тульского кремля будет способствовать привлечению туристов
Основное внимание при подготовке к юбилею Тульского кремля было сосредоточено на историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа и... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:50
2020-09-07T20:50
500-летие тульского кремля
дмитрий чернышенко
алексей дюмин
тула
тульская область
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Основное внимание при подготовке к юбилею Тульского кремля было сосредоточено на историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа и сформирован настоящий культурный кластер, который включает в себя музеи, объекты показа и современную туристическую инфраструктуру, сообщил на заседании оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля губернатор региона Алексей Дюмин.Глава области подчеркнул, что уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея – Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев – Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д.Поленова и музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна"."Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что аналогов Музейного квартала, который будет открыт на улице Металлистов, в России нет. Мы рассчитываем, что с его открытием Тульская область прочно закрепится в большой тройке музейных регионов страны, после Москвы и Санкт-Петербурга", – приводит слова Дюмина пресс-служба оргкомитета.В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил важность увеличения туристического потока в регион, добавив, что благодаря проделанной работе Тула становится туристическим "магнитом".Он также подчеркнул, что иностранные туристы уже сейчас знают тульские бренды, но необходимо всесторонне продвигать Тулу как центр культуры и туризма.
https://ria.ru/20200907/tula-1576901070.html
тула
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500-летие тульского кремля, дмитрий чернышенко, алексей дюмин, тула, тульская область

500-летие Тульского кремля будет способствовать привлечению туристов

20:50 07.09.2020
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© Александр ЗиновьевУспенский собор в Туле
Успенский собор в Туле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Александр Зиновьев
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Основное внимание при подготовке к юбилею Тульского кремля было сосредоточено на историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа и сформирован настоящий культурный кластер, который включает в себя музеи, объекты показа и современную туристическую инфраструктуру, сообщил на заседании оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля губернатор региона Алексей Дюмин.
Глава области подчеркнул, что уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея – Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев – Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д.Поленова и музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".
Музейный квартал в Туле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 20:46
Чернышенко: подготовка к 500-летию Тульского кремля практически завершена
"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что аналогов Музейного квартала, который будет открыт на улице Металлистов, в России нет. Мы рассчитываем, что с его открытием Тульская область прочно закрепится в большой тройке музейных регионов страны, после Москвы и Санкт-Петербурга", – приводит слова Дюмина пресс-служба оргкомитета.
В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил важность увеличения туристического потока в регион, добавив, что благодаря проделанной работе Тула становится туристическим "магнитом".
"500-летие Тульского кремля – важная дата не только в истории Тульской области, но и всей России. Я уверен, что она также привлечет внимание международной общественности. Сегодня Тульский кремль – один из самых посещаемых музеев страны. Подготовка к юбилею шла три года, большая часть из запланированного уже реализована, в том числе благоустройство малых исторических городов и поселений", – сообщил Чернышенко.
Он также подчеркнул, что иностранные туристы уже сейчас знают тульские бренды, но необходимо всесторонне продвигать Тулу как центр культуры и туризма.
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500-летие Тульского кремляДмитрий ЧернышенкоАлексей ДюминТулаТульская область
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