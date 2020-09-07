https://ria.ru/20200907/tula-1576901070.html

Чернышенко: подготовка к 500-летию Тульского кремля практически завершена

Более 100 мероприятий, запланированных в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, включая ремонт и реставрацию объектов, выполнены в полном объеме или... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T20:46

2020-09-07T20:46

2020-09-07T20:46

500-летие тульского кремля

дмитрий чернышенко

тула

тульская область

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Более 100 мероприятий, запланированных в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, включая ремонт и реставрацию объектов, выполнены в полном объеме или близки к завершению. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Как сообщили в пресс-службе оргкомитета по подготовке к празднованию, вице-премьер 4 сентября посетил Тулу и ознакомился с ходом работ по реставрации Успенского собора, восстановлению осадных дворов, созданию археологического окна в Тульском кремле, а также осмотрел Казанскую набережную и Музейный квартал."Мы уверены, что отреставрированные памятники истории и культуры, благоустроенные территории, новые музеи и экспозиции к 500-летию Тульского кремля – это большой подарок не только жителям, но и гостям Тульской области. Это только начало масштабного восстановления культурного и исторического богатства Тульской земли", – отметил Чернышенко.

тула

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, дмитрий чернышенко, тула, тульская область