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Чернышенко: подготовка к 500-летию Тульского кремля практически завершена
Более 100 мероприятий, запланированных в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, включая ремонт и реставрацию объектов, выполнены в полном объеме или... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:46
2020-09-07T20:46
500-летие тульского кремля
дмитрий чернышенко
тула
тульская область
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Более 100 мероприятий, запланированных в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, включая ремонт и реставрацию объектов, выполнены в полном объеме или близки к завершению. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Как сообщили в пресс-службе оргкомитета по подготовке к празднованию, вице-премьер 4 сентября посетил Тулу и ознакомился с ходом работ по реставрации Успенского собора, восстановлению осадных дворов, созданию археологического окна в Тульском кремле, а также осмотрел Казанскую набережную и Музейный квартал."Мы уверены, что отреставрированные памятники истории и культуры, благоустроенные территории, новые музеи и экспозиции к 500-летию Тульского кремля – это большой подарок не только жителям, но и гостям Тульской области. Это только начало масштабного восстановления культурного и исторического богатства Тульской земли", – отметил Чернышенко.
тула
тульская область
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500-летие тульского кремля, дмитрий чернышенко, тула, тульская область

Чернышенко: подготовка к 500-летию Тульского кремля практически завершена

20:46 07.09.2020
30
© Александр ЗиновьевМузейный квартал в Туле
Музейный квартал в Туле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Александр Зиновьев
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Более 100 мероприятий, запланированных в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, включая ремонт и реставрацию объектов, выполнены в полном объеме или близки к завершению. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Как сообщили в пресс-службе оргкомитета по подготовке к празднованию, вице-премьер 4 сентября посетил Тулу и ознакомился с ходом работ по реставрации Успенского собора, восстановлению осадных дворов, созданию археологического окна в Тульском кремле, а также осмотрел Казанскую набережную и Музейный квартал.
"Мы уверены, что отреставрированные памятники истории и культуры, благоустроенные территории, новые музеи и экспозиции к 500-летию Тульского кремля – это большой подарок не только жителям, но и гостям Тульской области. Это только начало масштабного восстановления культурного и исторического богатства Тульской земли", – отметил Чернышенко.
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500-летие Тульского кремляДмитрий ЧернышенкоТулаТульская область
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