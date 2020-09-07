https://ria.ru/20200907/tramp-1576901859.html
Трамп потребовал извинений от Байдена за слова о вакцине от коронавируса
Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за слова о вакцине от коронавируса. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T21:06
2020-09-07T21:06
2020-09-07T21:06
камала харрис
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720741_0:159:3050:1875_1400x0_80_0_0_98f8822a53cb75cb6160aa7ad55dc5ff.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> за слова о вакцине от коронавируса."Под моим руководством мы сделаем вакцину в рекордные сроки. Байден и его избирающаяся очень либеральная подруга (кандидат на пост вице-президента <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> – ред.), самая либеральная в конгрессе, не компетентная, по моему мнению, должны немедленно извиниться за свою анти-вакцинную риторику, которую они озвучивают сейчас, говоря об угрозе для жизни… Это политическая ложь, он скажут что угодно … Она будет сделана очень скоро", - сказал он в понедельник журналистам.Ранее Трамп заявлял, что вакцина может быть готова уже в октябре. Байден высказывал сомнения в том, что американцы захотят вакцинироваться, так как, по его мнению, потеряли доверие к власти.
https://ria.ru/20200907/tramp-1576900516.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720741_170:0:2881:2033_1400x0_80_0_0_a7de6fb86c9d4f8b5a123ff92a5f30b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире