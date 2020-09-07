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https://ria.ru/20200907/tramp-1576901859.html
Трамп потребовал извинений от Байдена за слова о вакцине от коронавируса
Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за слова о вакцине от коронавируса. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T21:06
2020-09-07T21:06
камала харрис
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> за слова о вакцине от коронавируса."Под моим руководством мы сделаем вакцину в рекордные сроки. Байден и его избирающаяся очень либеральная подруга (кандидат на пост вице-президента <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> – ред.), самая либеральная в конгрессе, не компетентная, по моему мнению, должны немедленно извиниться за свою анти-вакцинную риторику, которую они озвучивают сейчас, говоря об угрозе для жизни… Это политическая ложь, он скажут что угодно … Она будет сделана очень скоро", - сказал он в понедельник журналистам.Ранее Трамп заявлял, что вакцина может быть готова уже в октябре. Байден высказывал сомнения в том, что американцы захотят вакцинироваться, так как, по его мнению, потеряли доверие к власти.
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камала харрис, коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп потребовал извинений от Байдена за слова о вакцине от коронавируса

21:06 07.09.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за слова о вакцине от коронавируса.
"Под моим руководством мы сделаем вакцину в рекордные сроки. Байден и его избирающаяся очень либеральная подруга (кандидат на пост вице-президента Камала Харрис – ред.), самая либеральная в конгрессе, не компетентная, по моему мнению, должны немедленно извиниться за свою анти-вакцинную риторику, которую они озвучивают сейчас, говоря об угрозе для жизни… Это политическая ложь, он скажут что угодно … Она будет сделана очень скоро", - сказал он в понедельник журналистам.
Ранее Трамп заявлял, что вакцина может быть готова уже в октябре. Байден высказывал сомнения в том, что американцы захотят вакцинироваться, так как, по его мнению, потеряли доверие к власти.
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