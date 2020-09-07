https://ria.ru/20200907/tramp-1576901859.html

Трамп потребовал извинений от Байдена за слова о вакцине от коронавируса

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за слова о вакцине от коронавируса. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T21:06

2020-09-07T21:06

2020-09-07T21:06

камала харрис

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> за слова о вакцине от коронавируса."Под моим руководством мы сделаем вакцину в рекордные сроки. Байден и его избирающаяся очень либеральная подруга (кандидат на пост вице-президента <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> – ред.), самая либеральная в конгрессе, не компетентная, по моему мнению, должны немедленно извиниться за свою анти-вакцинную риторику, которую они озвучивают сейчас, говоря об угрозе для жизни… Это политическая ложь, он скажут что угодно … Она будет сделана очень скоро", - сказал он в понедельник журналистам.Ранее Трамп заявлял, что вакцина может быть готова уже в октябре. Байден высказывал сомнения в том, что американцы захотят вакцинироваться, так как, по его мнению, потеряли доверие к власти.

https://ria.ru/20200907/tramp-1576900516.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире