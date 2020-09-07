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https://ria.ru/20200907/trailer-1576863194.html
Опубликован трейлер комедии "Обратная тропа" с Робертом Де Ниро
На YouTube разместили трейлер комедии "Обратная тропа" (The Comeback Trail) c Робертом Де Ниро, Морганом Фрименом и звездой сериала "Клиника" Заком Браффом в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:32
2020-09-07T16:32
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
морган фримен
роберт де ниро
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>На YouTube разместили трейлер комедии "Обратная тропа" (The Comeback Trail) c Робертом Де Ниро, Морганом Фрименом и звездой сериала "Клиника" Заком Браффом в главных ролях. Голливудский продюсер Макс Барбер (Де Ниро) клянется вернуть денежный долг боссу мафии Реджи Фонтейну (Фримен). Помощник Барбера (Брафф) подкидывает Барберу блестящую идею: организовать кинопроизводство фиктивного фильма, застраховать в нем исполнителя главной роли на огромную сумму денег, а затем "случайно" убить его, чтобы получить страховку. Однако провернуть такую аферу оказывается не так уж и просто. В ленте также снялись: Томми Ли Джонс, Эмиль Хирш, Патрик Малдун, Эдди Гриффин и другие. Комедия, созданная режиссером и сценаристом Джорджем Галло, — ремейком одноименного фильма 1982 года Гарри Харвитца.Премьера фильма запланирована на 13 ноября этого года.
https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, морган фримен, роберт де ниро, youtube

Опубликован трейлер комедии "Обратная тропа" с Робертом Де Ниро

16:32 07.09.2020
84
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер комедии "Обратная тропа" (The Comeback Trail) c Робертом Де Ниро, Морганом Фрименом и звездой сериала "Клиника" Заком Браффом в главных ролях.
Голливудский продюсер Макс Барбер (Де Ниро) клянется вернуть денежный долг боссу мафии Реджи Фонтейну (Фримен). Помощник Барбера (Брафф) подкидывает Барберу блестящую идею: организовать кинопроизводство фиктивного фильма, застраховать в нем исполнителя главной роли на огромную сумму денег, а затем "случайно" убить его, чтобы получить страховку. Однако провернуть такую аферу оказывается не так уж и просто.
В ленте также снялись: Томми Ли Джонс, Эмиль Хирш, Патрик Малдун, Эдди Гриффин и другие.
Комедия, созданная режиссером и сценаристом Джорджем Галло, — ремейком одноименного фильма 1982 года Гарри Харвитца.
Премьера фильма запланирована на 13 ноября этого года.
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