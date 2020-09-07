https://ria.ru/20200907/timoshenko-1576889264.html
Пресс-секретарь Тимошенко оценила сообщения СМИ о ее уходе из политики
Пресс-секретарь лидера украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Марина Сорока назвала бредом сообщения СМИ о якобы уходе Юлии Тимошенко из большой... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:02
2020-09-07T17:02
2020-09-07T17:02
верховная рада украины
виктор пинчук
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь лидера украинской оппозиционной партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" Марина Сорока назвала бредом сообщения СМИ о якобы уходе <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Тимошенко</a> из большой политики.Ранее украинское издание "Вести" со ссылкой на источники сообщило, что Тимошенко якобы собирается уходить из большой политики, о чем она собирается объявить в начале следующего года. По данным СМИ, Тимошенко встречалась с "очень влиятельным" человеком, после чего и приняла решение уйти из политики, "как Пинчук (<a href="http://ria.ru/person_Viktor_Pinchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Пинчук</a> - ред.) - с высоко поднятой головой". Внутри "Батькивщины" якобы уже началась жестокая борьба за контроль над партией."Добрый день. Бред не комментирую", - сказала Сорока в комментарии РИА Новости на вопрос об уходе Тимошенко из большой политики.Тимошенко является значимой фигурой в украинской политике более 20 лет. За свой политический путь она была депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> семи из девяти созывов, премьер-министром, а также трижды боролась за кресло президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.
https://ria.ru/20200902/timoshenko-1576623398.html
https://ria.ru/20200803/1575285579.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, виктор пинчук, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире