https://ria.ru/20200907/test-1576893004.html

"Система-Биотех" зарегистрировала тесты, выявляющие COVID-19 за 15 минут

Входящая в группу АФК "Система" биотехнологическая компания "Система-Биотех" зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:49

2020-09-07T17:49

2020-09-07T18:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Входящая в группу АФК "Система" биотехнологическая компания "Система-Биотех" зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения тест-системы для выявления коронавируса, которые позволяют получить результат за 15 минут, говорится в сообщении АФК "Системы"."Инновационная биотехнологическая компания "Система-Биотех", входящая в группу АФК "Система", сообщает о регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения новой российской тест-системы для выявления коронавируса, которая является альтернативой метода ПЦР и позволяет получить результаты анализа на COVID-19 в лаборатории в течение всего 15 минут", - уточняется в сообщении.Выпускать новые тесты будет завод "Биннофарм" (входит в Alium), который также производит ранее зарегистрированные тест-системы для экспресс-диагностики COVID-19, а также первую российскую вакцину против коронавируса. В сотрудничестве с заводом "Биннофарм", компания "Система-Биотех" сможет производить тест-системы в объеме порядка 100 тысяч реакций в неделю, чтобы обеспечить потребности медучреждений и коммерческих заказчиков в быстрой и точной диагностике в случае наступления второй волны эпидемии коронавирсусной инфекции."Разработанная компанией "Система-Биотех" тест-система REAL RNA выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с высокой точностью 85% методом изотермической петлевой амплификации примерно в 5 раз быстрее по сравнению со стандартным ПЦР-тестом, на выполнение которого обычно требуется до полутора часов", - поясняется в сообщении.По словам управляющего партнера АФК "Системы" Артема Сиразутдинова, "Система-Биотех" накопила значительный опыт по организации диагностики COVID-19 на различном оборудовании, постоянно совершенствует свои подходы и расширяет линейку тест-систем. "Если колориметрический экспресс-тест можно использовать в любом месте и за полчаса определять инфицированных по цвету жидкости в пробирке, то REAL RNA значительно повышает скорость проведения ПЦР-теста в лабораториях. Совместно с мобильным экспресс-тестом данная тест-система будет закрывать потребности в быстром скрининговом тестировании и оперативном подтверждении итоговых результатов", - отметил он.Сиразутдинов уточнил, что решение рассчитано на сетевые лаборатории, частные корпорации, которые самостоятельно проводят тестирование сотрудников, а также на государственные лаборатории в регионах, у которых высокая нагрузка на ПЦР-машины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576869176.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика