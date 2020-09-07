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Мурманская область
https://ria.ru/20200907/terminal-1576860250.html
В Мурманской области построят новый морской терминал
Проект по созданию нового современного рефрижираторного морского терминала для рыбопромышленных компаний "Ударник" будет построен в Мурманской области на... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:35
2020-09-07T10:35
мурманская область
андрей чибис
михаил мишустин
кольский район
мурманская область
экономика
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<strong>МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Проект по созданию нового современного рефрижираторного морского терминала для рыбопромышленных компаний "Ударник" будет построен в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> на участке территории опережающего развития "Столица Арктики", сообщила пресс-служба правительства региона.Правительство РФ приняло постановление о расширении границ территории опережающего развития "Столица Арктики". Теперь в ТОР также включены земельные участки в селе Минькино Кольского района, где с 2020 до 2026 года будет реализован проект строительства терминала "Ударник"."Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания, это новые рабочие места и более 3 миллиардов рублей инвестиций. Проект предполагает создание современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки", - говорится в сообщении.Чибис также отметил, что накануне председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в Арктической зоне. Согласно документу, им возместят до 75% затрат на страховые взносы.Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребёнка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям.Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Приём заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа."Из Мурманской области на единый инвестиционный портал Арктической зоны России за неделю поступило 16 заявок, это больше, чем подали остальные регионы АЗРФ", - отметили в правительстве.В ходе оперативного совещания мурманский губернатор сообщил, что 16 сентября будет проведен День арктического инвестора при участии министерства Российской Федерации развития Дальнего Востока и Арктики."В этот день мы очень подробно изложим, расскажем, объясним все механизмы поддержки арктических инвесторов по нашей территории, в том числе новые подходы к работе корпорации развития Мурманской области и управляющей компании по ТОР. То есть весь инструмент поддержки будет подробно разъяснен", – пояснил губернатор.Правительство РФ в середине мая приняло постановление о создании в Мурманской области ТОР "Столица Арктики". Реализация намеченных проектов в ТОР даст возможность создать более 1,5 тысячи рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций.
https://ria.ru/20200904/murmansk-1576773571.html
https://ria.ru/20200827/turizm-1576398624.html
кольский район
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андрей чибис, михаил мишустин, кольский район, мурманская область, экономика

В Мурманской области построят новый морской терминал

10:35 07.09.2020
60
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота грузового терминала
Работа грузового терминала - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Работа грузового терминала . Архивное фото
МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Проект по созданию нового современного рефрижираторного морского терминала для рыбопромышленных компаний "Ударник" будет построен в Мурманской области на участке территории опережающего развития "Столица Арктики", сообщила пресс-служба правительства региона.
Правительство РФ приняло постановление о расширении границ территории опережающего развития "Столица Арктики". Теперь в ТОР также включены земельные участки в селе Минькино Кольского района, где с 2020 до 2026 года будет реализован проект строительства терминала "Ударник".
"Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания, это новые рабочие места и более 3 миллиардов рублей инвестиций. Проект предполагает создание современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки", - говорится в сообщении.
Чибис также отметил, что накануне председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в Арктической зоне. Согласно документу, им возместят до 75% затрат на страховые взносы.
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Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребёнка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям.
Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Приём заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.
"Из Мурманской области на единый инвестиционный портал Арктической зоны России за неделю поступило 16 заявок, это больше, чем подали остальные регионы АЗРФ", - отметили в правительстве.
В ходе оперативного совещания мурманский губернатор сообщил, что 16 сентября будет проведен День арктического инвестора при участии министерства Российской Федерации развития Дальнего Востока и Арктики.
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"В этот день мы очень подробно изложим, расскажем, объясним все механизмы поддержки арктических инвесторов по нашей территории, в том числе новые подходы к работе корпорации развития Мурманской области и управляющей компании по ТОР. То есть весь инструмент поддержки будет подробно разъяснен", – пояснил губернатор.
Правительство РФ в середине мая приняло постановление о создании в Мурманской области ТОР "Столица Арктики". Реализация намеченных проектов в ТОР даст возможность создать более 1,5 тысячи рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций.
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Мурманская областьАндрей ЧибисМихаил МишустинКольский районМурманская областьЭкономика
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