https://ria.ru/20200907/teplotrassa-1576861764.html
Более 220 повреждений теплотрасс устранили в Подмосковье летом
Более 220 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс устранено по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в период с 1 июня по 31 августа... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:58
2020-09-07T10:58
2020-09-07T10:58
новости подмосковья
госадмтехнадзор московской области
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Более 220 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс устранено по предписаниям <a href="https://ria.ru/organization_gosadmtekhnadzor-moskovskoy-oblasti" target="_blank">Госадмтехнадзора Московской области</a> в период с 1 июня по 31 августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно данным пресс-службы с начала года проверено более 1200 объектов, выявлено 225 нарушений. "Наибольшее количество в городских округах Луховицы-22, Клин-19 и Долгопрудный-10", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20200904/dorogi-1576774853.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)