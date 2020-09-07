Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200907/teplotrassa-1576861764.html
Более 220 повреждений теплотрасс устранили в Подмосковье летом
Более 220 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс устранено по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в период с 1 июня по 31 августа... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:58
2020-09-07T10:58
новости подмосковья
госадмтехнадзор московской области
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/96314/64/963146479_0:212:2890:1838_1400x0_80_0_0_e465e93a6c6936f647ebd3c09b7c2791.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Более 220 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс устранено по предписаниям <a href="https://ria.ru/organization_gosadmtekhnadzor-moskovskoy-oblasti" target="_blank">Госадмтехнадзора Московской области</a> в период с 1 июня по 31 августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно данным пресс-службы с начала года проверено более 1200 объектов, выявлено 225 нарушений. "Наибольшее количество в городских округах Луховицы-22, Клин-19 и Долгопрудный-10", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20200904/dorogi-1576774853.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/96314/64/963146479_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_89b7df8f19501ef54fc959a062d17a42.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)

Более 220 повреждений теплотрасс устранили в Подмосковье летом

10:58 07.09.2020
30
© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкЗамена труб на теплотрассе в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону в Москве
Замена труб на теплотрассе в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Андрей Рудаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 220 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс устранено по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в период с 1 июня по 31 августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"С начала летнего периода по предписаниям Госадмтехнадзора в муниципальных образованиях региона всего было устранено 224 нарушения в содержании наземных частей теплотрасс", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
Согласно данным пресс-службы с начала года проверено более 1200 объектов, выявлено 225 нарушений.
"Наибольшее количество в городских округах Луховицы-22, Клин-19 и Долгопрудный-10", - говорится в сообщении.
Ремонт дорог в Омске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 13:35Новости Подмосковья
Качество дорог в Подмосковье начнут проверять асфальтоанализаторами
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяГосадмтехнадзор Московской областиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Квартира
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
Вануату
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2
Березовая аллея
Свыше 640 тысяч человек посетили парки Подмосковья с начала осени
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
СМИ: на протестах в Портленде полиция задержала сына Джона Малковича
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
Схимонах Сергий
Схимонах Сергий отказался прийти на суд по делу о его отлучении от церкви
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кондратьев: последствия пандемии Кубань преодолеет в сжатые сроки
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
Организация питания в школах
В Якутске в меню бесплатного питания школьников добавят местные продукты
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Подмосковье в 2020 году экспортировало агропродукции на $641 млн
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Курорт Белек в Турции
Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Минская милиция проверяет сообщения о якобы похищении Марии Колесниковой
11:28Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
11:28Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
11:28Мишустин призвал не бояться ошибок
11:25Попова рассказала об очагах COVID-19 в медорганизациях
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
Лента новостейМолния