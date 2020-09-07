https://ria.ru/20200907/teplotrassa-1576861764.html

Более 220 повреждений теплотрасс устранили в Подмосковье летом

Более 220 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс устранено по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области в период с 1 июня по 31 августа... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:58

2020-09-07T10:58

2020-09-07T10:58

новости подмосковья

госадмтехнадзор московской области

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Более 220 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс устранено по предписаниям <a href="https://ria.ru/organization_gosadmtekhnadzor-moskovskoy-oblasti" target="_blank">Госадмтехнадзора Московской области</a> в период с 1 июня по 31 августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно данным пресс-службы с начала года проверено более 1200 объектов, выявлено 225 нарушений. "Наибольшее количество в городских округах Луховицы-22, Клин-19 и Долгопрудный-10", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20200904/dorogi-1576774853.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)