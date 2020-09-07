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Онлайн-конференция о работе АО "Находкинский морской торговый порт"
17 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Результаты общественной оценки эффективности внедрения наилучших доступных технологий АО "Находкинский морской торговый порт".
2020-09-07T11:30
2020-09-07T11:30
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200917/952889456.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр ЗАКОНДЫРИН;<br>- заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей НАГИБИН;<br>- руководитель РГ "Технологии и экологические мероприятия" Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Станислав КОРЯКИН;<br>- член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, доктор экономических наук Светлана ЛИПИНА;<br>- член Общественного совета при Росгидромете Зоя ШАРГАТОВА.<br><br>В рамках мероприятия будет презентован тематический доклад ведущих федеральных экологических экспертов по итогам посещения АО "Находкинский морской торговый порт" и представлены предложения по совершенствованию российского природоохранного законодательства, регулирующие вопросы деятельности стивидорных компаний России.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о работе АО "Находкинский морской торговый порт"

11:30 07.09.2020
22
17 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Результаты общественной оценки эффективности внедрения наилучших доступных технологий АО "Находкинский морской торговый порт".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр ЗАКОНДЫРИН;
- заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей НАГИБИН;
- руководитель РГ "Технологии и экологические мероприятия" Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Станислав КОРЯКИН;
- член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, доктор экономических наук Светлана ЛИПИНА;
- член Общественного совета при Росгидромете Зоя ШАРГАТОВА.

В рамках мероприятия будет презентован тематический доклад ведущих федеральных экологических экспертов по итогам посещения АО "Находкинский морской торговый порт" и представлены предложения по совершенствованию российского природоохранного законодательства, регулирующие вопросы деятельности стивидорных компаний России.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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