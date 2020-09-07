Онлайн-конференция о работе АО "Находкинский морской торговый порт"
17 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Результаты общественной оценки эффективности внедрения наилучших доступных технологий АО "Находкинский морской торговый порт".
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Участники:
- заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр ЗАКОНДЫРИН;
- заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей НАГИБИН;
- руководитель РГ "Технологии и экологические мероприятия" Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Станислав КОРЯКИН;
- член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, доктор экономических наук Светлана ЛИПИНА;
- член Общественного совета при Росгидромете Зоя ШАРГАТОВА.
В рамках мероприятия будет презентован тематический доклад ведущих федеральных экологических экспертов по итогам посещения АО "Находкинский морской торговый порт" и представлены предложения по совершенствованию российского природоохранного законодательства, регулирующие вопросы деятельности стивидорных компаний России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр ЗАКОНДЫРИН;
- заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей НАГИБИН;
- руководитель РГ "Технологии и экологические мероприятия" Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Станислав КОРЯКИН;
- член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, доктор экономических наук Светлана ЛИПИНА;
- член Общественного совета при Росгидромете Зоя ШАРГАТОВА.
В рамках мероприятия будет презентован тематический доклад ведущих федеральных экологических экспертов по итогам посещения АО "Находкинский морской торговый порт" и представлены предложения по совершенствованию российского природоохранного законодательства, регулирующие вопросы деятельности стивидорных компаний России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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