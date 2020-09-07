https://ria.ru/20200907/tayfun-1576863046.html

Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье

Почти 2 тысячи человек остаются без света из-за тайфуна "Майсак" в Приморье, некоторые объекты были отключены уже вторично, заявила журналистам зампредседателя... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:20

2020-09-07T11:20

2020-09-07T11:20

тайфун "майсак"

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Почти 2 тысячи человек остаются без света из-за тайфуна "Майсак" в Приморье, некоторые объекты были отключены уже вторично, заявила журналистам зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко.<a href="https://ria.ru/category_tayfun-maysak" target="_blank">Тайфун "Майсак"</a> обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадали от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.Она добавила, что электроснабжение восстанавливают 122 бригады, 44 единицы техники. Дополнительно привлечены бригады ДРСК из <a href="https://ria.ru/location_Amurskaja_oblast" target="_blank">Амурской области</a> и <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj" target="_blank">Хабаровского края</a>. Две из них уже приступили к работе в Надеждинском и Шкотовском районах.В Приморье на 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хайшен", на юге Приморья ожидаются сильные дожди с количеством до 40 миллиметров за 12 часов и менее, местами грозы. Во Владивостоке, на южном побережье ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 25-32 метров в секунду. В континентальной части края ветер усилится до 15-20 метров в секунду, порывами до 24 метров в секунду. Ожидается высота волн до четырех метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок.

https://ria.ru/20200907/tayfun-1576853800.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайфун "майсак", приморский край, происшествия