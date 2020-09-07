https://ria.ru/20200907/tayfun-1576853800.html
Названы районы в Приморье, по которым ударит тайфун "Хайшен"
Сильные дожди пройдут в крупных городах и 12 районах Приморья, сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T04:45
2020-09-07T04:45
2020-09-07T04:45
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Сильные дожди пройдут в крупных городах и 12 районах <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_rajjon/" target="_blank">Приморья</a>, сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС.В Приморье на 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хайшен", на юге региона ожидаются сильные, местами грозы. Во Владивостоке, на южном побережье ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 25-32 метров в секунду. В континентальной части края ветер усилится до 15 - 20 метров в секунду, порывами до 24 метров в секунду. Ожидается высота волн до четырех метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок.Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадали от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
https://ria.ru/20200904/tayfun-1576772606.html
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости.
Сильные дожди пройдут в крупных городах и 12 районах Приморья
, сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС.
В Приморье на 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хайшен", на юге региона ожидаются сильные, местами грозы. Во Владивостоке, на южном побережье ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 25-32 метров в секунду. В континентальной части края ветер усилится до 15 - 20 метров в секунду, порывами до 24 метров в секунду. Ожидается высота волн до четырех метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок.
"Ожидаются сильные дожди во Владивостоке, Партизанске, Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хорольском округах", - говорится в сообщении.
Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.
В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадали от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.