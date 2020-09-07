Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/tayfun-1576853800.html
Названы районы в Приморье, по которым ударит тайфун "Хайшен"
Сильные дожди пройдут в крупных городах и 12 районах Приморья, сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T04:45
2020-09-07T04:45
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155759/93/1557599343_0:121:3214:1929_1400x0_80_0_0_65c5a44fbde5caecbc7b5f8b7f5cfeae.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Сильные дожди пройдут в крупных городах и 12 районах <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_rajjon/" target="_blank">Приморья</a>, сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС.В Приморье на 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хайшен", на юге региона ожидаются сильные, местами грозы. Во Владивостоке, на южном побережье ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 25-32 метров в секунду. В континентальной части края ветер усилится до 15 - 20 метров в секунду, порывами до 24 метров в секунду. Ожидается высота волн до четырех метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок.Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадали от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
https://ria.ru/20200904/tayfun-1576772606.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155759/93/1557599343_328:0:3059:2048_1400x0_80_0_0_f30869c0b99e1d677290bb11efcb6cb6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, происшествия

Названы районы в Приморье, по которым ударит тайфун "Хайшен"

04:45 07.09.2020
0
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна
Последствия тайфуна - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Последствия тайфуна. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Сильные дожди пройдут в крупных городах и 12 районах Приморья, сообщает правительство региона со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС.
В Приморье на 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хайшен", на юге региона ожидаются сильные, местами грозы. Во Владивостоке, на южном побережье ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 25-32 метров в секунду. В континентальной части края ветер усилится до 15 - 20 метров в секунду, порывами до 24 метров в секунду. Ожидается высота волн до четырех метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок.
"Ожидаются сильные дожди во Владивостоке, Партизанске, Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хорольском округах", - говорится в сообщении.
Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.
В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадали от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 13:11
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна "Майсак"
000000
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала