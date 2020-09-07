https://ria.ru/20200907/taksist-1576890187.html

В Москве арестовали таксиста, отравившего клиента

Суд в Москве арестовал таксиста, который в 2018 году отравил психотропными веществами своего клиента, впоследствии скончавшегося, и обокрал его, сообщила... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:08

2020-09-07T17:08

2020-09-07T17:08

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> арестовал таксиста, который в 2018 году отравил психотропными веществами своего клиента, впоследствии скончавшегося, и обокрал его, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>."Следственными органами ГСУСК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего Рахмана Сулейманова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений... "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", - сказала она.По данным следствия, Сулейманов был частным таксистом. Он воспользовался тем, что клиент пьян, и неустановленным следствием способом ввел в организм 31-летнего мужчины психотропные вещества. Дождавшись действия препаратов, Сулейманов обокрал его и в бессознательном состоянии оставил на улице вблизи Измайловского шоссе. Утром 27 декабря 2018 года тело обнаружили прохожие.Иванова добавила, что, согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила от острого сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.Таксист ездил на автомобиле со скрытыми номерами, поэтому его задержали только сейчас."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.

https://ria.ru/20200715/1574382062.html

https://ria.ru/20200728/1575041495.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия