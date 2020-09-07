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Защита Ефремова выложит записи с суда над актером
Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, после окончания суда выложит записи судебных заседаний. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:51
2020-09-07T12:51
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, после окончания суда выложит записи судебных заседаний."Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи судебных заседаний", - сказал адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в эфире "Первого канала".Пресненский суд завтра вынесет Ефремову приговор. Прокуратура запросила ему 11 лет колонии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/proisshestviya-1576858954.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Защита Ефремова выложит записи с суда над актером

12:51 07.09.2020
1528
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, после окончания суда выложит записи судебных заседаний.
"Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи судебных заседаний", - сказал адвокат Эльман Пашаев в эфире "Первого канала".
Пресненский суд завтра вынесет Ефремову приговор. Прокуратура запросила ему 11 лет колонии.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 10:17
СМИ разузнали подробности о судимости адвоката Ефремова
0111166
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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