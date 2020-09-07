https://ria.ru/20200907/sud-1576869677.html
Защита Ефремова выложит записи с суда над актером
Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, после окончания суда выложит записи судебных заседаний. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:51
2020-09-07T12:51
2020-09-07T12:51
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, после окончания суда выложит записи судебных заседаний."Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи судебных заседаний", - сказал адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в эфире "Первого канала".Пресненский суд завтра вынесет Ефремову приговор. Прокуратура запросила ему 11 лет колонии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/proisshestviya-1576858954.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия