https://ria.ru/20200907/submarina-1576853611.html

ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677

Решение строить для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрические проверенные временем подлодки проекта 636 "Варшавянка" вместо нового проекта 677 "Лада" было РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T03:09

2020-09-07T03:09

2020-09-07T03:09

новое оружие россии

россия

тихоокеанский флот вмф россии

объединенная судостроительная корпорация

безопасность

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Решение строить для Тихоокеанского флота (<a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ТОФ</a>) дизель-электрические проверенные временем подлодки проекта 636 "Варшавянка" вместо нового проекта 677 "Лада" было правильным, в противном случае были бы задержки с их сдачей флоту, сообщил РИА Новости в понедельник глава Объединённой судостроительной корпорации (<a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnaja_sudostroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОСК</a>) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Rakhmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Рахманов</a>.Он пояснил, что несколько лет назад обсуждался вопрос строительства серии из шести лодок 677 для ТОФ вместо 636.Он подчеркнул, "в серию нужно переводить отработанные изделия с очень понятной панелью поставщиков, чтобы не было задержек".В настоящее время построена головная лодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург", которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ РФ. Две другие лодки этого проекта "<a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>" и "Великие Луки" находятся в процессе строительства уже более 15 лет.Между тем первая лодка проекта 636 "Варшавянка" из серии из шести для ТОФ уже вошла в боевой состав флота. Она была заложена в 2017 году и покинула завод в 2019 году.

https://ria.ru/20200823/vmf-1576189151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575130396.html

Роман Жарков Разжёвываю: производить новое не можем, поэтому плавать будете на старье. 56

uruss пошли по лёгкому пути, глупое решение 16

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тихоокеанский флот вмф россии, объединенная судостроительная корпорация, безопасность