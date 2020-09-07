ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
46284
Подводная лодка класса "Варшавянка". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Решение строить для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрические проверенные временем подлодки проекта 636 "Варшавянка" вместо нового проекта 677 "Лада" было правильным, в противном случае были бы задержки с их сдачей флоту, сообщил РИА Новости в понедельник глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Он пояснил, что несколько лет назад обсуждался вопрос строительства серии из шести лодок 677 для ТОФ вместо 636.
"Лишний раз вспоминаю то решение, которое принималось для ТОФ, и прихожу к выводу, что мы правильно сделали ставку на отработанное семейство лодок 636. Иначе мы были бы вынуждены срывать сдачу, если бы ставили на "Ладу", - сказал Рахманов.
Он подчеркнул, "в серию нужно переводить отработанные изделия с очень понятной панелью поставщиков, чтобы не было задержек".
"Не хочу сказать, что лодки проекта 677 обладают какими-то недостатками. Как раз наоборот, я полностью согласен с проектантами "Рубина", что технически и с точки зрения своих возможностей "Лада" существенно опережает 636 и является ярким представителем следующего поколения дизель-электрических подлодок. Но здесь главное не увлекаться новыми инновационными разработками и ниокрами, потому что каждый раз неопределенность их завершения ставит нас в зону риска и затем к потерям темпа изготовления серийной продукции", - заявил глава ОСК.
В настоящее время построена головная лодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург", которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ РФ. Две другие лодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" находятся в процессе строительства уже более 15 лет.
Между тем первая лодка проекта 636 "Варшавянка" из серии из шести для ТОФ уже вошла в боевой состав флота. Она была заложена в 2017 году и покинула завод в 2019 году.