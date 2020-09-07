Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Студенты жалуются на неправомерные отчисления, высокую стоимость обучения, условия проживания в общежитиях и закрытие учебных заведений, всего за пять лет от них поступило около 300 обращений, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Ко мне нередко обращаются студенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию. За 5 лет поступило порядка 300 таких обращений. Учащиеся вузов жаловались на неправомерное отчисление, на закрытие образовательных учреждений и, как следствие, на утрату учебных мест, на завышенную стоимость обучения, на условия проживания в общежитиях", - пишет Москалькова в Instagram.
В понедельник Москалькова обсудила эти вопросы и вопросы правового просвещения молодежи с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым.
Она также сообщила, что в период распространения коронавируса студенты затрагивали вопросы проведения экзаменов, организации практики в вузах, создания равных условий при поступлении на бесплатные места и другое.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова находится в рабочей поездке в Республике Татарстан с 7-9 сентября. В ходе визита запланирована встреча федерального омбудсмена со студентами Казанского (Приволжского) федерального университета, а также посещение Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, участие в заседании "круглого стола", посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в республике.
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