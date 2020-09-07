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https://ria.ru/20200907/studenty-1576862366.html
Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
Студенты жалуются на неправомерные отчисления, высокую стоимость обучения, условия проживания в общежитиях и закрытие учебных заведений, всего за пять лет от... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:08
2020-09-07T11:08
татьяна москалькова
республика татарстан (татарстан)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Студенты жалуются на неправомерные отчисления, высокую стоимость обучения, условия проживания в общежитиях и закрытие учебных заведений, всего за пять лет от них поступило около 300 обращений, сказала уполномоченный по правам человека в РФ <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova" target="_blank">Татьяна Москалькова</a>.В понедельник Москалькова обсудила эти вопросы и вопросы правового просвещения молодежи с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым.Она также сообщила, что в период распространения коронавируса студенты затрагивали вопросы проведения экзаменов, организации практики в вузах, создания равных условий при поступлении на бесплатные места и другое.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова находится в рабочей поездке в Республике <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a> с 7-9 сентября. В ходе визита запланирована встреча федерального омбудсмена со студентами Казанского (Приволжского) федерального университета, а также посещение Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, участие в заседании "круглого стола", посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в республике.
https://ria.ru/20200818/1575901770.html
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татьяна москалькова, республика татарстан (татарстан), образование - общество, общество

Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов

11:08 07.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019
Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Студенты жалуются на неправомерные отчисления, высокую стоимость обучения, условия проживания в общежитиях и закрытие учебных заведений, всего за пять лет от них поступило около 300 обращений, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ко мне нередко обращаются студенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию. За 5 лет поступило порядка 300 таких обращений. Учащиеся вузов жаловались на неправомерное отчисление, на закрытие образовательных учреждений и, как следствие, на утрату учебных мест, на завышенную стоимость обучения, на условия проживания в общежитиях", - пишет Москалькова в Instagram.

В понедельник Москалькова обсудила эти вопросы и вопросы правового просвещения молодежи с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым.
Она также сообщила, что в период распространения коронавируса студенты затрагивали вопросы проведения экзаменов, организации практики в вузах, создания равных условий при поступлении на бесплатные места и другое.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова находится в рабочей поездке в Республике Татарстан с 7-9 сентября. В ходе визита запланирована встреча федерального омбудсмена со студентами Казанского (Приволжского) федерального университета, а также посещение Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, участие в заседании "круглого стола", посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в республике.
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Татьяна МоскальковаРеспублика Татарстан (Татарстан)Образование - ОбществоОбщество
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