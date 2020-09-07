https://ria.ru/20200907/studenty-1576862366.html

Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов

Студенты жалуются на неправомерные отчисления, высокую стоимость обучения, условия проживания в общежитиях и закрытие учебных заведений, всего за пять лет от... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:08

2020-09-07T11:08

2020-09-07T11:08

татьяна москалькова

республика татарстан (татарстан)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Студенты жалуются на неправомерные отчисления, высокую стоимость обучения, условия проживания в общежитиях и закрытие учебных заведений, всего за пять лет от них поступило около 300 обращений, сказала уполномоченный по правам человека в РФ <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova" target="_blank">Татьяна Москалькова</a>.В понедельник Москалькова обсудила эти вопросы и вопросы правового просвещения молодежи с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым.Она также сообщила, что в период распространения коронавируса студенты затрагивали вопросы проведения экзаменов, организации практики в вузах, создания равных условий при поступлении на бесплатные места и другое.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова находится в рабочей поездке в Республике <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a> с 7-9 сентября. В ходе визита запланирована встреча федерального омбудсмена со студентами Казанского (Приволжского) федерального университета, а также посещение Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, участие в заседании "круглого стола", посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в республике.

https://ria.ru/20200818/1575901770.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, республика татарстан (татарстан), образование - общество, общество