https://ria.ru/20200907/stipendii-1576869502.html

Стипендии губернатора Тюменской области получили 22 студента ТИУ

Стипендию губернатора Тюменской области за особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе получили 22 студента Тюменского индустриального университета, РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:47

2020-09-07T12:47

2020-09-07T13:38

тюменский индустриальный университет (тиу)

навигатор абитуриента

тюменская область

александр моор

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<strong>ТЮМЕНЬ, 7 сен - РИА Новости. </strong>Стипендию губернатора <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> за особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе получили 22 студента Тюменского индустриального университета, сообщает департамент образования и науки региона.Распоряжение о назначении именных губернаторский стипендий на 2020/21 учебный год подписал глава области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.Так, студент института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Денис Лосев, получивший стипендию, ведет работы по созданию нового типа ветрогенератора, предназначенного для работы в условиях Крайнего Севера и в труднодоступных регионах. В планах молодого ученого полностью завершить проект — описать и смоделировать работающую конструкцию и технологию изготовления ветрогенератора."В Тюменском индустриальном университете есть множество образовательных платформ, направленных на 3D-моделирование, печать, изобретательскую деятельность, а также ведётся подготовка ко многим престижным, профессиональным конкурсам, таким как WorldSkills, "Топ-100 лучших инженеров России" и других. Я уверен, что каждый сможет найти направление, которое увлечет его и поможет в развитии профессиональных и личностных качеств", — привели в департаменте его слова.

https://ria.ru/20181026/1531549473.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменский индустриальный университет (тиу), навигатор абитуриента, александр моор