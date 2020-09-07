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Тюменская область
https://ria.ru/20200907/stipendii-1576869502.html
Стипендии губернатора Тюменской области получили 22 студента ТИУ
Стипендию губернатора Тюменской области за особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе получили 22 студента Тюменского индустриального университета, РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:47
2020-09-07T13:38
тюменский индустриальный университет (тиу)
навигатор абитуриента
тюменская область
александр моор
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<strong>ТЮМЕНЬ, 7 сен - РИА Новости. </strong>Стипендию губернатора <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> за особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе получили 22 студента Тюменского индустриального университета, сообщает департамент образования и науки региона.Распоряжение о назначении именных губернаторский стипендий на 2020/21 учебный год подписал глава области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.Так, студент института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Денис Лосев, получивший стипендию, ведет работы по созданию нового типа ветрогенератора, предназначенного для работы в условиях Крайнего Севера и в труднодоступных регионах. В планах молодого ученого полностью завершить проект — описать и смоделировать работающую конструкцию и технологию изготовления ветрогенератора."В Тюменском индустриальном университете есть множество образовательных платформ, направленных на 3D-моделирование, печать, изобретательскую деятельность, а также ведётся подготовка ко многим престижным, профессиональным конкурсам, таким как WorldSkills, "Топ-100 лучших инженеров России" и других. Я уверен, что каждый сможет найти направление, которое увлечет его и поможет в развитии профессиональных и личностных качеств", — привели в департаменте его слова.
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тюменский индустриальный университет (тиу), навигатор абитуриента, александр моор

Стипендии губернатора Тюменской области получили 22 студента ТИУ

12:47 07.09.2020 (обновлено: 13:38 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЮМЕНЬ, 7 сен - РИА Новости. Стипендию губернатора Тюменской области за особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе получили 22 студента Тюменского индустриального университета, сообщает департамент образования и науки региона.
Распоряжение о назначении именных губернаторский стипендий на 2020/21 учебный год подписал глава области Александр Моор.
Так, студент института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Денис Лосев, получивший стипендию, ведет работы по созданию нового типа ветрогенератора, предназначенного для работы в условиях Крайнего Севера и в труднодоступных регионах. В планах молодого ученого полностью завершить проект — описать и смоделировать работающую конструкцию и технологию изготовления ветрогенератора.
"В Тюменском индустриальном университете есть множество образовательных платформ, направленных на 3D-моделирование, печать, изобретательскую деятельность, а также ведётся подготовка ко многим престижным, профессиональным конкурсам, таким как WorldSkills, "Топ-100 лучших инженеров России" и других. Я уверен, что каждый сможет найти направление, которое увлечет его и поможет в развитии профессиональных и личностных качеств", — привели в департаменте его слова.
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Именные губернаторские стипендии получили 89 тюменских студентов
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Тюменская областьТюменский индустриальный университет (ТИУ)Навигатор абитуриентаАлександр Моор
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