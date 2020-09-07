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МСП Банк поддержал стартап резидента Сколково по созданию беспилотников
МСП Банк предоставил финансирование на расширение производства резиденту Сколково, специализирующемуся на создании беспилотных летательных аппаратов, сообщает... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:27
2020-09-07T12:27
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости</strong>. МСП Банк предоставил финансирование на расширение производства резиденту Сколково, специализирующемуся на создании беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба банка.<a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> предоставил компании "Коптер Экспресс Технологии" кредит на сумму 50 миллионов рублей по ставке 8,5% на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.Компания, производство которой расположено на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", направит полученные средства на увеличение объёма производства инновационных беспилотников типа COEX.По данным пресс-службы, в 2018 году компанией было выпущено около 1300 летательных аппаратов, в 2019 году – более 2 тысяч. В 2020 году на фоне роста интереса к квадрокоптерам и расширения сферы их применения предприятие планирует выйти на уровень в 3000 аппаратов. Квадрокоптеры компании поставляются в образовательные учреждения, МВД РФ, на предприятия нефтегазовой промышленности, для охранных компаний, а также экспортируются в Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Чили и другие страны.
https://ria.ru/20200901/bank-1576567498.html
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корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк поддержал стартап резидента Сколково по созданию беспилотников

12:27 07.09.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование на расширение производства резиденту Сколково, специализирующемуся на создании беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании "Коптер Экспресс Технологии" кредит на сумму 50 миллионов рублей по ставке 8,5% на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:03
МСП Банк поддержал создание в Новокузнецке предприятия по переработке шин
Компания, производство которой расположено на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", направит полученные средства на увеличение объёма производства инновационных беспилотников типа COEX.
По данным пресс-службы, в 2018 году компанией было выпущено около 1300 летательных аппаратов, в 2019 году – более 2 тысяч. В 2020 году на фоне роста интереса к квадрокоптерам и расширения сферы их применения предприятие планирует выйти на уровень в 3000 аппаратов. Квадрокоптеры компании поставляются в образовательные учреждения, МВД РФ, на предприятия нефтегазовой промышленности, для охранных компаний, а также экспортируются в Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Чили и другие страны.
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Корпорация МСПМСП Банк
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