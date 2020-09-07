https://ria.ru/20200907/startap-1576867876.html

МСП Банк поддержал стартап резидента Сколково по созданию беспилотников

МСП Банк предоставил финансирование на расширение производства резиденту Сколково, специализирующемуся на создании беспилотных летательных аппаратов, сообщает... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:27

2020-09-07T12:27

2020-09-07T12:27

корпорация мсп

мсп банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_17d6d56dbbe47b90b5ef8afd10116813.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости</strong>. МСП Банк предоставил финансирование на расширение производства резиденту Сколково, специализирующемуся на создании беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба банка.<a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> предоставил компании "Коптер Экспресс Технологии" кредит на сумму 50 миллионов рублей по ставке 8,5% на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.Компания, производство которой расположено на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", направит полученные средства на увеличение объёма производства инновационных беспилотников типа COEX.По данным пресс-службы, в 2018 году компанией было выпущено около 1300 летательных аппаратов, в 2019 году – более 2 тысяч. В 2020 году на фоне роста интереса к квадрокоптерам и расширения сферы их применения предприятие планирует выйти на уровень в 3000 аппаратов. Квадрокоптеры компании поставляются в образовательные учреждения, МВД РФ, на предприятия нефтегазовой промышленности, для охранных компаний, а также экспортируются в Китай, ОАЭ, Сингапур, США, Чили и другие страны.

https://ria.ru/20200901/bank-1576567498.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк