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Туризм
https://ria.ru/20200907/stambul-1576856295.html
Эксперты пояснили новые правила посещения Святой Софии в Стамбуле
Российским туристам при посещении Святой Софии в Стамбуле теперь придется соблюдать дресс-код: в короткой юбке или в шортах в мечеть Айя-София не пустят,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:13
2020-09-07T13:13
туристы
туризм
туризм
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новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Российским туристам при посещении Святой Софии в Стамбуле теперь придется соблюдать дресс-код: в короткой юбке или в шортах в мечеть Айя-София не пустят, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52633.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.В июле самая популярная достопримечательность Турции, побывать в которой ежегодно стремятся более трех миллионов посетителей, официально сменила статус. Музей стал мечетью, где регулярно проходят богослужения.Потому правила посещения Айя-Софии изменились. Теперь в коротких юбках, топиках и шортах туда войти нельзя. За дресс-кодом посетителей строго следят охранники — одетых неподобающе, разворачивают на входе.Как принято не только в Турции, но и России, при посещении мечети или церкви нужно покрыть голову платком и прикрыть одеждой открытые участники тела.Если раньше туристов, например, как в Голубой мечети напротив, выручали многоразовые брюки, юбки и платки, которые можно было бесплатно взять напрокат, то из-за угрозы коронавируса такого сервиса больше нет.У входа в Святую Софию сейчас можно купить одноразовые платки и халаты. Спецкомбинезон обойдется в 20 турецких лир (200 рублей), платок – в пять лир (50 рублей).Зато сам вход в мечеть теперь бесплатный. Раньше за посещение музея приходилось платить 20 долларов.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
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туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул

Эксперты пояснили новые правила посещения Святой Софии в Стамбуле

13:13 07.09.2020
4669
© Sputnik / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкВерующие в мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
Верующие в мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Максим Дурнев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российским туристам при посещении Святой Софии в Стамбуле теперь придется соблюдать дресс-код: в короткой юбке или в шортах в мечеть Айя-София не пустят, сообщает АТОР.
В июле самая популярная достопримечательность Турции, побывать в которой ежегодно стремятся более трех миллионов посетителей, официально сменила статус. Музей стал мечетью, где регулярно проходят богослужения.
Потому правила посещения Айя-Софии изменились. Теперь в коротких юбках, топиках и шортах туда войти нельзя. За дресс-кодом посетителей строго следят охранники — одетых неподобающе, разворачивают на входе.
Как принято не только в Турции, но и России, при посещении мечети или церкви нужно покрыть голову платком и прикрыть одеждой открытые участники тела.
Если раньше туристов, например, как в Голубой мечети напротив, выручали многоразовые брюки, юбки и платки, которые можно было бесплатно взять напрокат, то из-за угрозы коронавируса такого сервиса больше нет.
У входа в Святую Софию сейчас можно купить одноразовые платки и халаты. Спецкомбинезон обойдется в 20 турецких лир (200 рублей), платок – в пять лир (50 рублей).
Зато сам вход в мечеть теперь бесплатный. Раньше за посещение музея приходилось платить 20 долларов.
Крит - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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