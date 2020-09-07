https://ria.ru/20200907/spasateli-1577058613.html

Московские спасатели провели почти 70 тысяч бесед с нарушителями на воде

Почти 70 тысяч бесед провели московские спасатели с нарушителями безопасности на водоемах столицы за лето, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:41

2020-09-07T16:41

2020-09-10T18:37

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Почти 70 тысяч бесед провели московские спасатели с нарушителями безопасности на водоемах столицы за лето, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>."Проведено более 67 тысяч профилактических бесед с нарушителями правил безопасности на водоёмах города", - говорится в сообщении.В августе спасатели выезжали 11 раз на происшествия на воде. За летний период сотрудниками ГКУ "МГПСС" спасено 74 утопающих.Кроме того, всего в августе московские спасатели оказали помощь 126 пострадавшим."В течение месяца спасли: десять человек - при ликвидации ДТП, 70 - на выездах социального характера, четыре - на пожарах, одного - при чрезвычайных ситуациях на воде и троих - на прочих выездах", - добавляется в сообщении.За август подразделения Пожарно-спасательного центра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> совершили более двух тысяч выездов. На тушение пожаров - 95 раз, для ликвидации дорожно-транспортных происшествий - 75 раз."Проводили демеркуризацию помещений 158 раз и около полутора тысячи раз выезжали для оказания социальной помощи населению", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200909/pushistye-spasateli-kak-sobaki-sledyat-za-bezopasnostyu-na-vode-1577001361.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва