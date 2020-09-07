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https://ria.ru/20200907/spasateli-1577058613.html
Московские спасатели провели почти 70 тысяч бесед с нарушителями на воде
Почти 70 тысяч бесед провели московские спасатели с нарушителями безопасности на водоемах столицы за лето, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:41
2020-09-10T18:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Почти 70 тысяч бесед провели московские спасатели с нарушителями безопасности на водоемах столицы за лето, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>."Проведено более 67 тысяч профилактических бесед с нарушителями правил безопасности на водоёмах города", - говорится в сообщении.В августе спасатели выезжали 11 раз на происшествия на воде. За летний период сотрудниками ГКУ "МГПСС" спасено 74 утопающих.Кроме того, всего в августе московские спасатели оказали помощь 126 пострадавшим."В течение месяца спасли: десять человек - при ликвидации ДТП, 70 - на выездах социального характера, четыре - на пожарах, одного - при чрезвычайных ситуациях на воде и троих - на прочих выездах", - добавляется в сообщении.За август подразделения Пожарно-спасательного центра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> совершили более двух тысяч выездов. На тушение пожаров - 95 раз, для ликвидации дорожно-транспортных происшествий - 75 раз."Проводили демеркуризацию помещений 158 раз и около полутора тысячи раз выезжали для оказания социальной помощи населению", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200909/pushistye-spasateli-kak-sobaki-sledyat-za-bezopasnostyu-na-vode-1577001361.html
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гочсипб, москва

Московские спасатели провели почти 70 тысяч бесед с нарушителями на воде

16:41 07.09.2020 (обновлено: 18:37 10.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМосковские водяные: что приходится делать столичным спасателям на воде
Московские водяные: что приходится делать столичным спасателям на воде - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 70 тысяч бесед провели московские спасатели с нарушителями безопасности на водоемах столицы за лето, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Проведено более 67 тысяч профилактических бесед с нарушителями правил безопасности на водоёмах города", - говорится в сообщении.
В августе спасатели выезжали 11 раз на происшествия на воде. За летний период сотрудниками ГКУ "МГПСС" спасено 74 утопающих.
Кроме того, всего в августе московские спасатели оказали помощь 126 пострадавшим.
"В течение месяца спасли: десять человек - при ликвидации ДТП, 70 - на выездах социального характера, четыре - на пожарах, одного - при чрезвычайных ситуациях на воде и троих - на прочих выездах", - добавляется в сообщении.
Пушистые спасатели: как собаки помогают следить за безопасностью на воде в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 18:00
Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на водеМы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
За август подразделения Пожарно-спасательного центра Москвы совершили более двух тысяч выездов. На тушение пожаров - 95 раз, для ликвидации дорожно-транспортных происшествий - 75 раз.
"Проводили демеркуризацию помещений 158 раз и около полутора тысячи раз выезжали для оказания социальной помощи населению", - отмечается в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГОЧСиПБМосква
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