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https://ria.ru/20200907/sovet-1576884289.html
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому по делу о смертельном ДТП Михаилу Ефремову несколько советов о том, как себя вести в колонии. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:51
2020-09-07T16:19
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> несколько советов о том, как себя вести в колонии. Ранее прокурор запросил для актера 11 лет колонии общего режима. Орский выразил уверенность, что Ефремов будет сидеть с "первопроходцами-ботаниками". "Но, сами понимаете, всегда возможны сюрпризы. Потому вот советы", — сказал он в беседе с газетой "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>". Орский посоветовал актеру уважать сокамерников и "не кичиться" своей известностью. Он призвал Ефремова не поддаваться на провокации сотрудников, если они вдруг захотят с ним выпить.По его словам, в местах заключения алкоголики часто побеждают свою зависимость. "Для Ефремова срок — это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком", — подчеркнул Орский. Он также призвал актера проявлять "повышенную" чистоплотность, бросить курить и не пропускать прогулок. Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200906/efremov-1576838746.html
https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html
Вот он уровень Федеральный СМИ, цитируют криминальных авторитетов.
181
Ну вот, хоть один дельные советы дал, нужные…
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Криминальный авторитет дал совет Ефремову

15:51 07.09.2020 (обновлено: 16:19 07.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому по делу о смертельном ДТП Михаилу Ефремову несколько советов о том, как себя вести в колонии.
Ранее прокурор запросил для актера 11 лет колонии общего режима.
Орский выразил уверенность, что Ефремов будет сидеть с "первопроходцами-ботаниками".
"Но, сами понимаете, всегда возможны сюрпризы. Потому вот советы", — сказал он в беседе с газетой "Московский комсомолец".
Орский посоветовал актеру уважать сокамерников и "не кичиться" своей известностью. Он призвал Ефремова не поддаваться на провокации сотрудников, если они вдруг захотят с ним выпить.
По его словам, в местах заключения алкоголики часто побеждают свою зависимость.
"Для Ефремова срок — это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком", — подчеркнул Орский.
Он также призвал актера проявлять "повышенную" чистоплотность, бросить курить и не пропускать прогулок.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:34
Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест.
На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 14:31
Ефремов спрогнозировал приговор суда
3572181191244
Обсудить 29
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Вот он уровень Федеральный СМИ, цитируют криминальных авторитетов.
7 сентября, 16:47
ВПВасилий Прекрасноволосый
963432244
Ну вот, хоть один дельные советы дал, нужные…
7 сентября, 16:03
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
102281217
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