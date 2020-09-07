https://ria.ru/20200907/sovet-1576884289.html

Криминальный авторитет дал совет Ефремову

В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому по делу о смертельном ДТП Михаилу Ефремову несколько советов о том, как себя вести в колонии. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:51

2020-09-07T15:51

2020-09-07T16:19

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> несколько советов о том, как себя вести в колонии. Ранее прокурор запросил для актера 11 лет колонии общего режима. Орский выразил уверенность, что Ефремов будет сидеть с "первопроходцами-ботаниками". "Но, сами понимаете, всегда возможны сюрпризы. Потому вот советы", — сказал он в беседе с газетой "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>". Орский посоветовал актеру уважать сокамерников и "не кичиться" своей известностью. Он призвал Ефремова не поддаваться на провокации сотрудников, если они вдруг захотят с ним выпить.По его словам, в местах заключения алкоголики часто побеждают свою зависимость. "Для Ефремова срок — это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком", — подчеркнул Орский. Он также призвал актера проявлять "повышенную" чистоплотность, бросить курить и не пропускать прогулок. Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200906/efremov-1576838746.html

https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html

Василий Прекрасноволосый Вот он уровень Федеральный СМИ, цитируют криминальных авторитетов. 181

Себекхотеп III Ну вот, хоть один дельные советы дал, нужные… 141

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия