https://ria.ru/20200907/sochi-1576877596.html

В Кавказском заповеднике рассказали об ошибках потерявшихся туристов

Группа туристов с детьми, которую искали в горах в окрестностях Сочи, нарушили многие правила техники безопасности, пошли в горы без регистрации на маршруте и... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:27

2020-09-07T14:27

2020-09-07T14:27

роза хутор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

тверь

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Группа туристов с детьми, которую искали в горах в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, нарушили многие правила техники безопасности, пошли в горы без регистрации на маршруте и налегке, сообщила РИА Новости заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова.В понедельник в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. К утру их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолет. Позже туристы вышли на связь, они были на горе Ачишхо в 8 километрах от поселка Красная Поляна. Туристы были эвакуированы оттуда на вертолете."Эти туристы нарушили технику безопасности выхода на маршрут: не зарегистрировались в МЧС, пропусков в заповедник у них не было, маршрут, куда собирались туристы, изначально непонятен. Местного гида они не брали. Ушли в горы налегке, на тренировку. В горах всегда ситуация серьёзная, а тут ещё и дети в группе. В тумане сбились с тропы, это часто случается. Когда туман садится, лучше оставаться на месте, а если идти, то обязательно контролировать метки тропы, на всех маршрутах есть метки", - рассказала Пегова.Она уточнила, что при выходе на маршрут надо обязательно указать его план, зарегистрировать группу в МЧС и по возвращении не забыть снять регистрацию, взять необходимые средства связи - спутниковый телефон или gps-датчик с функцией отправки сообщений, изучить маршрут следования, загрузить карты маршрута в телефон. Приезжая в горы впервые, надо обязательно взять местного гида с удостоверением инструктора.

https://ria.ru/20200907/turisty-1576870745.html

https://ria.ru/20200907/sochi-1576873494.html

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сочи

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, тверь, общество