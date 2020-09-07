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https://ria.ru/20200907/sochi-1576873494.html
Туристов, потерявшихся в горах под Сочи, эвакуировали на вертолете
Группа из 11 туристов, среди которых восемь детей, потерявшаяся в горах Сочи, эвакуирована на вертолете, сообщает администрация города. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:40
2020-09-07T16:43
сочи
происшествия
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<strong>СОЧИ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Группа из 11 туристов, среди которых восемь детей, потерявшаяся в горах Сочи, эвакуирована на вертолете, сообщает администрация города.В понедельник в МЧС сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. К утру их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолет. Позже туристы вышли на связь, они находятся на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная Поляна."Вертолёт МЧС России Ми-8 приземлился с детьми на борту", - говорится в сообщении.В Южном регионально поисково-спасательном отряде РИА Новости уточнили, что также на вертолете были эвакуированы и взрослые туристы.По данным МЧС, все туристы живы и здоровы, их психологическое состояние оценивается как нормальное. Ранее СК организовал проверку по факту исчезновения туристов, а прокуратура заявила, что проверит организацию отдыха детей из Твери.
https://ria.ru/20200907/turisty-1576870745.html
https://ria.ru/20200907/sochi-1576865030.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры спасения туристов, потерявшихся в горах Сочи
Группа из 11 туристов, среди которых восемь детей, потерявшаяся в горах Сочи, эвакуирована на вертолете
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сочи, происшествия

Туристов, потерявшихся в горах под Сочи, эвакуировали на вертолете

13:40 07.09.2020 (обновлено: 16:43 07.09.2020)
2005
СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Группа из 11 туристов, среди которых восемь детей, потерявшаяся в горах Сочи, эвакуирована на вертолете, сообщает администрация города.
В понедельник в МЧС сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из Твери из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. К утру их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолет. Позже туристы вышли на связь, они находятся на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная Поляна.
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"Вертолёт МЧС России Ми-8 приземлился с детьми на борту", - говорится в сообщении.
В Южном регионально поисково-спасательном отряде РИА Новости уточнили, что также на вертолете были эвакуированы и взрослые туристы.
По данным МЧС, все туристы живы и здоровы, их психологическое состояние оценивается как нормальное. Ранее СК организовал проверку по факту исчезновения туристов, а прокуратура заявила, что проверит организацию отдыха детей из Твери.
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