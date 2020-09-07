https://ria.ru/20200907/sochi-1576865030.html

Найденным в горах Сочи туристам предстоит разговор со следователем

Местонахождение группы из 11 туристов с восемью детьми, пропавшей в горах Сочи, установлено, после эвакуации они будут доставлены к следователю, сообщает СУСК... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:49

2020-09-07T11:49

2020-09-07T11:49

роза хутор

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

тверь

происшествия

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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Местонахождение группы из 11 туристов с восемью детьми, пропавшей в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, установлено, после эвакуации они будут доставлены к следователю, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.В понедельник в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. К утру их искали почти 200 человек, были привлечены конные отряды и вертолет. Позже туристы вышли на связь, все они находятся у реки."Установлено местонахождение пропавших. Принимаются меры для их эвакуации и доставления к следователю для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.По данным МЧС, все туристы живы и здоровы, их психологическое состояние оценивается как нормальное. Все доступные силы и средства направлены на эвакуацию, включая вертолет.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> организовал проверку по факту исчезновения туристов.

https://ria.ru/20200907/sochi-1576864401.html

https://ria.ru/20200907/sochi-1576858251.html

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сочи

краснодарский край

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза хутор, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, тверь, происшествия