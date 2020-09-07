https://ria.ru/20200907/sochi-1576864401.html

Пропавшие в горах Сочи туристы находятся на горе Ачишхо

Пропавшая в горах Сочи группа из 11 туристов с восемью детьми, находится на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная поляна, сообщает ГУ МЧС России по РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:41

2020-09-07T11:41

2020-09-07T11:41

роза хутор

ми-8

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

тверь

происшествия

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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Пропавшая в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> группа из 11 туристов с восемью детьми, находится на горе Ачишхо в восьми километрах от поселка Красная поляна, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.В понедельник утром МЧС сообщили о том, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2 320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. К утру группировка сил для поиска пропавших была увеличена почти до 200 человек, привлечены конные отряды и вертолет. В понедельник группа вышла на связь со спасателями."Старший группы вышел на связь, состояние здоровья удовлетворительное. К месту нахождения группы - гора Ачишхо - выдвинулись спасатели Кубань-СПАС и Конно-кинологического центра МЧС России. До ближайшего населённого пункта - поселок Красная Поляна, - восемь километров. Рассматривается вопрос применения вертолёта <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> Южного АСЦ МЧС России. Группа находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> организовал проверку по факту исчезновения туристов. В городе был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.

https://ria.ru/20200907/sochi-1576858251.html

https://ria.ru/20200907/turisty-1576861669.html

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сочи

краснодарский край

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза хутор, ми-8, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, тверь, происшествия