https://ria.ru/20200907/sochi-1576858694.html

СК организовал проверку после исчезновения тургруппы в горах Сочи

Следователи выясняют обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов с детьми в горах Сочи, организована доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:10

2020-09-07T10:10

2020-09-07T10:29

туризм

новости - туризм

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

роза хутор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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происшествия

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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Следователи выясняют обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов с детьми в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, организована доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.В понедельник утром в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщили о том, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> из 11 человек, среди которых восемь детей, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. Утром к поиску привлечены конные отряды и вертолет."Организованы поиски группы из 11 туристов, в том числе восьми детей в возрасте от 10 до 17 лет, а также доследственная проверка по сообщению об их безвестном исчезновении", - говорится в сообщении.В городе развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб. Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-Спас, ЮРПСО и полиция, расширяется участок поисков и наращивается личный состав за счёт сил и средств <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, привлекаются казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших и при необходимости обеспечит их транспортировку в Сочи.По данным курорта "Роза Хутор", туристы не проживали в отелях курорта и, предположительно, отправились вне троп курорта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/proisshestviya-1576857035.html

https://ria.ru/20200907/sochi-1576858251.html

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия