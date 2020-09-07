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В МЧС рассказали подробности пропажи туристов в Сочи
Пропавшие в горах Сочи туристы с восемью детьми приехали из Твери и отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в МЧС, сообщает... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:01
2020-09-07T10:30
туризм
новости - туризм
роза хутор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Пропавшие в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> туристы с восемью детьми приехали из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> и отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, сообщает администрация города.В понедельник утром в МЧС сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. Утром к поиску привлечены конные отряды и вертолет."Группа из Твери, в составе которой 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего мужчины. Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих - 20 и 21 года. Остальные участники - несовершеннолетние - от 9 до 16 лет. Группа туристов нигде себя официально не зарегистрировала и направилась в горы без разрешительных документов", - говорится в сообщении.В городе развернут оперативный штаб. Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяется участок поисков и наращивается личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаются казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших и при необходимости обеспечит их транспортировку в Сочи.По данным экстренных служб региона, детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь".
https://ria.ru/20200907/propavshie-1576854100.html
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сочи
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туризм, новости - туризм, роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В МЧС рассказали подробности пропажи туристов в Сочи

10:01 07.09.2020 (обновлено: 10:30 07.09.2020)
12430
© Фото : МЧС России по Краснодарскому краюПоисково-спасательные работы в Сочи
Поисково-спасательные работы в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : МЧС России по Краснодарскому краю
СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Пропавшие в горах Сочи туристы с восемью детьми приехали из Твери и отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в МЧС, сообщает администрация города.
В понедельник утром в МЧС сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. Утром к поиску привлечены конные отряды и вертолет.
"Группа из Твери, в составе которой 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего мужчины. Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих - 20 и 21 года. Остальные участники - несовершеннолетние - от 9 до 16 лет. Группа туристов нигде себя официально не зарегистрировала и направилась в горы без разрешительных документов", - говорится в сообщении.
В городе развернут оперативный штаб. Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяется участок поисков и наращивается личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаются казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших и при необходимости обеспечит их транспортировку в Сочи.
По данным экстренных служб региона, детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь".
Поиски пропавших людей на склоне Роза Хутор. Кадры МЧС - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
06:58Туризм
В горах в Сочи пропала группа из трех взрослых и восьми детей
10713143
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ТуризмНовости - ТуризмРоза ХуторМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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