https://ria.ru/20200907/sochi-1576858251.html

В МЧС рассказали подробности пропажи туристов в Сочи

Пропавшие в горах Сочи туристы с восемью детьми приехали из Твери и отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в МЧС, сообщает... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:01

2020-09-07T10:01

2020-09-07T10:30

туризм

новости - туризм

роза хутор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Пропавшие в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> туристы с восемью детьми приехали из <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> и отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, сообщает администрация города.В понедельник утром в МЧС сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. Утром к поиску привлечены конные отряды и вертолет."Группа из Твери, в составе которой 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего мужчины. Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих - 20 и 21 года. Остальные участники - несовершеннолетние - от 9 до 16 лет. Группа туристов нигде себя официально не зарегистрировала и направилась в горы без разрешительных документов", - говорится в сообщении.В городе развернут оперативный штаб. Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяется участок поисков и наращивается личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаются казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших и при необходимости обеспечит их транспортировку в Сочи.По данным экстренных служб региона, детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь".

https://ria.ru/20200907/propavshie-1576854100.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия