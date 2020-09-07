https://ria.ru/20200907/sochi-1576856717.html

Стали известны подробности о пропавших в горах в Сочи детях

Пропавшие в горах Краснодарского края восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:22

2020-09-07T09:22

2020-09-07T10:31

роза хутор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

сочи

происшествия

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<strong>МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. </strong>Пропавшие в горах <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарского края</a> восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В понедельник утром МЧС сообщило, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. В городе развернут оперативный штаб, куда, кроме служб спасения, вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб."Все восемь детей – ученики спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", - сказал собеседник агентства.По его словам, пропавшие в горах Адлерского района дети 2004-2011 года рождения.Представитель тверской школы олимпийского резерва подтвердил РИА Новости, что дети из пропавшей группы в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> являются ее воспитанниками.

https://ria.ru/20200907/sochi-1576854490.html

https://ria.ru/20200907/sochi-1576856328.html

тверская область

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. 2020-09-07T09:22 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, сочи, происшествия