https://ria.ru/20200907/sochi-1576856717.html
Стали известны подробности о пропавших в горах в Сочи детях
Пропавшие в горах Краснодарского края восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:22
2020-09-07T09:22
2020-09-07T10:31
роза хутор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
сочи
происшествия
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<strong>МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. </strong>Пропавшие в горах <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарского края</a> восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В понедельник утром МЧС сообщило, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. В городе развернут оперативный штаб, куда, кроме служб спасения, вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб."Все восемь детей – ученики спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", - сказал собеседник агентства.По его словам, пропавшие в горах Адлерского района дети 2004-2011 года рождения.Представитель тверской школы олимпийского резерва подтвердил РИА Новости, что дети из пропавшей группы в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> являются ее воспитанниками.
https://ria.ru/20200907/sochi-1576854490.html
https://ria.ru/20200907/sochi-1576856328.html
тверская область
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС
Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
2020-09-07T09:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, сочи, происшествия