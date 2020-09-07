https://ria.ru/20200907/sochi-1576856328.html

Для поиска в горах в Сочи туристов привлекли Росгвардию и казаков

Все городские службы, Росгвардия и казаки привлечены для поиска пропавшей в горах Сочи в воскресенье группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей,... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:11

2020-09-07T09:11

2020-09-07T09:29

туризм

новости - туризм

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

роза хутор

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576410979_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_bbdeca07001a70c0b656a25798622bd1.jpg

<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Все городские службы, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардия</a> и казаки привлечены для поиска пропавшей в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в воскресенье группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей, сообщает администрация города.В понедельник утром <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщило, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. В городе развернут оперативный штаб, куда, кроме служб спасения, вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб."Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.По данным ГУ МЧС РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>, поиски группы туристов велись всю ночь. Утром к ним были привлечены конные отряды, а также вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.

https://ria.ru/20200907/sochi-1576854490.html

https://ria.ru/20200822/1576088294.html

1

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. 2020-09-07T09:11 true PT1M14S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), роза хутор, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия