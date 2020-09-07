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Для поиска в горах в Сочи туристов привлекли Росгвардию и казаков
Все городские службы, Росгвардия и казаки привлечены для поиска пропавшей в горах Сочи в воскресенье группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:11
2020-09-07T09:29
туризм
новости - туризм
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
роза хутор
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Все городские службы, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардия</a> и казаки привлечены для поиска пропавшей в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в воскресенье группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей, сообщает администрация города.В понедельник утром <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщило, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. В городе развернут оперативный штаб, куда, кроме служб спасения, вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб."Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.По данным ГУ МЧС РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>, поиски группы туристов велись всю ночь. Утром к ним были привлечены конные отряды, а также вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.
https://ria.ru/20200907/sochi-1576854490.html
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сочи
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Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС
Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
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туризм, новости - туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), роза хутор, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

Для поиска в горах в Сочи туристов привлекли Росгвардию и казаков

09:11 07.09.2020 (обновлено: 09:29 07.09.2020)
3100
© РИА Новости / Артур ЛебедевКазаки в Сочи
Казаки в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Казаки в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Все городские службы, Росгвардия и казаки привлечены для поиска пропавшей в горах Сочи в воскресенье группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей, сообщает администрация города.
В понедельник утром МЧС сообщило, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. В городе развернут оперативный штаб, куда, кроме служб спасения, вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.
Поиски пропавших людей на склоне Роза Хутор. Кадры МЧС - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
07:36
В горах в Сочи ищут группу из 11 туристов
"Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, поиски группы туристов велись всю ночь. Утром к ним были привлечены конные отряды, а также вертолет Ми-8.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Роза ХуторМи-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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