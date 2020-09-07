https://ria.ru/20200907/sochi-1576854490.html
В горах в Сочи ищут группу из 11 туристов
Группу из 11 туристов, среди которых восемь детей, ищут в горах Сочи, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:36
2020-09-07T07:36
2020-09-07T09:29
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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<strong>СОЧИ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Группу из 11 туристов, среди которых восемь детей, ищут в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Краснодарскому краю.Отмечается, что ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась.Ночью в понедельник в Сочи развернут оперативный штаб по поисково-спасательным работам под руководством заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю."На 06.00 спланировано привлечение конно-кинологического расчета на пяти лошадях для поиска в труднодоступных местах. На 07.00 запланирован вылет вертолета Ми-8 с вертолетной площадки "Навагинка", на борту три спасателя...", - информируют в МЧС.
https://ria.ru/20200723/1574757768.html
сочи
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС
Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
2020-09-07T07:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия