https://ria.ru/20200907/sochi-1576854490.html

В горах в Сочи ищут группу из 11 туристов

Группу из 11 туристов, среди которых восемь детей, ищут в горах Сочи, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T07:36

2020-09-07T07:36

2020-09-07T09:29

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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<strong>СОЧИ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Группу из 11 туристов, среди которых восемь детей, ищут в горах <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Краснодарскому краю.Отмечается, что ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "<a href="http://ria.ru/organization_Roza_KHutor/" target="_blank" data-auto="true">Роза Хутор</a>" и не вернулась.Ночью в понедельник в Сочи развернут оперативный штаб по поисково-спасательным работам под руководством заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю."На 06.00 спланировано привлечение конно-кинологического расчета на пяти лошадях для поиска в труднодоступных местах. На 07.00 запланирован вылет вертолета Ми-8 с вертолетной площадки "Навагинка", на борту три спасателя...", - информируют в МЧС.

https://ria.ru/20200723/1574757768.html

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. 2020-09-07T07:36 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия