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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/smertnost-1576882090.html
Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "Медицинский вестник". РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:14
2020-09-07T22:51
распространение нового коронавируса
алла самойлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_alla-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Самойлова</a> заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "<a href="https://medvestnik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Медицинский вестник</a>". Выступая на Общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", глава ведомства рассказала, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов в "ковидных" стационарах обнаружились неточности в конечных цифрах. "Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала Самойлова.Она пояснила, что разные учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в стационарах для лечения зараженных коронавирусом. В частности, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания. Самойлова призвала проанализировать, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в стационарах для больных COVID-19. Она отметила, что необходимо сделать из этого "выводы на будущее".Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. В России в настоящее время зарегистрировано свыше одного миллиона случаев инфицирования. Болезнь унесла жизни 17871 пациента, более 840 тысяч больных выздоровели. <em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200803/1575309523.html
А что ж вы американцам клялись "мамой родной", что с учётом смертности у вас всё о - кей. Что учёт через паталогоанатомов 100%, и никакой ошибки? Врали сознательно на весь Мир, или заблуждались?
267
"обнаружились неточности"- в переводе на русский язык это звучит так-"скрывалось реальное количество умерших от короновируса".
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РИА Новости
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алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы

15:14 07.09.2020 (обновлено: 22:51 07.09.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "Медицинский вестник".
Выступая на Общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", глава ведомства рассказала, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов в "ковидных" стационарах обнаружились неточности в конечных цифрах.
"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала Самойлова.
Она пояснила, что разные учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в стационарах для лечения зараженных коронавирусом. В частности, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания.
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Самойлова призвала проанализировать, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в стационарах для больных COVID-19. Она отметила, что необходимо сделать из этого "выводы на будущее".
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. В России в настоящее время зарегистрировано свыше одного миллиона случаев инфицирования. Болезнь унесла жизни 17871 пациента, более 840 тысяч больных выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАлла СамойловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
Популярные комментарии
А что ж вы американцам клялись "мамой родной", что с учётом смертности у вас всё о - кей. Что учёт через паталогоанатомов 100%, и никакой ошибки? Врали сознательно на весь Мир, или заблуждались?
7 сентября, 15:29
Александр НевскийАлександр Невский
1714311078
"обнаружились неточности"- в переводе на русский язык это звучит так-"скрывалось реальное количество умерших от короновируса".
7 сентября, 15:22
kkktao
1805110351
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