https://ria.ru/20200907/smertnost-1576882090.html

Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "Медицинский вестник". РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:14

2020-09-07T15:14

2020-09-07T22:51

распространение нового коронавируса

алла самойлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015623_279:670:2727:2047_1400x0_80_0_0_8f83b92487704707ff21679bac851e79.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_alla-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Самойлова</a> заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "<a href="https://medvestnik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Медицинский вестник</a>". Выступая на Общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", глава ведомства рассказала, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов в "ковидных" стационарах обнаружились неточности в конечных цифрах. "Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала Самойлова.Она пояснила, что разные учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в стационарах для лечения зараженных коронавирусом. В частности, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания. Самойлова призвала проанализировать, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в стационарах для больных COVID-19. Она отметила, что необходимо сделать из этого "выводы на будущее".Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. В России в настоящее время зарегистрировано свыше одного миллиона случаев инфицирования. Болезнь унесла жизни 17871 пациента, более 840 тысяч больных выздоровели. <em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200803/1575309523.html

Александр Невский А что ж вы американцам клялись "мамой родной", что с учётом смертности у вас всё о - кей. Что учёт через паталогоанатомов 100%, и никакой ошибки? Врали сознательно на весь Мир, или заблуждались? 267

kktao "обнаружились неточности"- в переводе на русский язык это звучит так-"скрывалось реальное количество умерших от короновируса". 250

50

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество