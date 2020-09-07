https://ria.ru/20200907/smertnost-1576859999.html

В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом

За сутки в России умер 51 человек с COVID-19, за все время — 17 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:33

2020-09-07T10:33

2020-09-07T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 51 человек с COVID-19, за все время — 17 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 51 летальный случай... За весь период по России умерло 17 871 человек", - говорится в сообщении.В частности, 14 человек за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 5 - в Омской области.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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