https://ria.ru/20200907/smertnost-1576859999.html
В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом
За сутки в России умер 51 человек с COVID-19, за все время — 17 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:33
2020-09-07T10:33
2020-09-07T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 51 человек с COVID-19, за все время — 17 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 51 летальный случай... За весь период по России умерло 17 871 человек", - говорится в сообщении.В частности, 14 человек за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 5 - в Омской области.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия