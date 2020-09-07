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В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом
За сутки в России умер 51 человек с COVID-19, за все время — 17 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:33
2020-09-07T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 51 человек с COVID-19, за все время — 17 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 51 летальный случай... За весь период по России умерло 17 871 человек", - говорится в сообщении.В частности, 14 человек за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 5 - в Омской области.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом

10:33 07.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За сутки в России умер 51 человек с COVID-19, за все время — 17 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтвержден 51 летальный случай... За весь период по России умерло 17 871 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 14 человек за сутки умерли в Москве, 5 - в Омской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
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