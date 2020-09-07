https://ria.ru/20200907/skripka-1576894525.html

Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари

Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в Тульскую область убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:09

2020-09-07T18:09

2020-09-07T18:49

культура

антонио страдивари

большой театр

москва

тульская область

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульскую область</a> убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.Как рассказал мужчина, скрипка раньше принадлежала его дяде, который обращался в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большой театр</a> с просьбой установить ее подлинность. Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской <a href="http://ria.ru/person_Antonio_Stradivari/" target="_blank">Страдивари</a> учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок.Курносов отметил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.

https://ria.ru/20160107/1356121549.html

kristallovich_r На Западе ее за несколько миллионов не наших денег можно будет продать. Повезло мужику 29

Степан Краснов На ней по русски написано - Страдивари, оригинал..... 27

12

москва

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонио страдивари, большой театр, москва, тульская область