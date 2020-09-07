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Культура
https://ria.ru/20200907/skripka-1576894525.html
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в Тульскую область убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:09
2020-09-07T18:49
культура
антонио страдивари
большой театр
москва
тульская область
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульскую область</a> убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.Как рассказал мужчина, скрипка раньше принадлежала его дяде, который обращался в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большой театр</a> с просьбой установить ее подлинность. Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской <a href="http://ria.ru/person_Antonio_Stradivari/" target="_blank">Страдивари</a> учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок.Курносов отметил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.
https://ria.ru/20160107/1356121549.html
На Западе ее за несколько миллионов не наших денег можно будет продать. Повезло мужику
29
На ней по русски написано - Страдивари, оригинал.....
27
12
москва
тульская область
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антонио страдивари, большой театр, москва, тульская область

Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари

18:09 07.09.2020 (обновлено: 18:49 07.09.2020)
16219
© Fotolia / GreseiСкрипка
Скрипка - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Fotolia / Gresei
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в Тульскую область убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал мужчина, скрипка раньше принадлежала его дяде, который обращался в Большой театр с просьбой установить ее подлинность. Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок.
Курносов отметил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.
Скрипка Страдивари. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.01.2016
7 января 2016, 23:08
Американка забыла в поезде скрипку Страдивари стоимостью $2,6 млнМолодая скрипачка, приехавшая в Германию на гастроли, не сразу заметила, что забыла в поезде дорогостоящий инструмент, созданный великим мастером почти три столетия назад.
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Обсудить 12
КультураАнтонио СтрадивариБольшой театрМоскваТульская область
Популярные комментарии
На Западе ее за несколько миллионов не наших денег можно будет продать. Повезло мужику
7 сентября, 18:26
kkristallovich_r
2413001
На ней по русски написано - Страдивари, оригинал.....
7 сентября, 18:25
Степан КрасновСтепан Краснов
01220013
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