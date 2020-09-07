https://ria.ru/20200907/skripka-1576894525.html
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в Тульскую область убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:09
2020-09-07T18:09
2020-09-07T18:49
культура
антонио страдивари
большой театр
москва
тульская область
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века, когда приехал в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульскую область</a> убраться в квартире умершей тети. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.Как рассказал мужчина, скрипка раньше принадлежала его дяде, который обращался в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большой театр</a> с просьбой установить ее подлинность. Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской <a href="http://ria.ru/person_Antonio_Stradivari/" target="_blank">Страдивари</a> учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок.Курносов отметил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.
https://ria.ru/20160107/1356121549.html
kristallovich_r
На Западе ее за несколько миллионов не наших денег можно будет продать. Повезло мужику
29
Степан Краснов
На ней по русски написано - Страдивари, оригинал.....
27
12
москва
тульская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антонио страдивари, большой театр, москва, тульская область