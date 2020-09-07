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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200907/skhimonakh-1576859008.html
Схимонах Сергий отказался прийти на суд по делу о его отлучении от церкви
Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что не явится на заседание епархиального суда 7 сентября, где будут рассматривать вопрос отлучения его... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:16
2020-09-07T11:31
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Лишенный сана <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">схимонах Сергий (Николай Романов)</a> заявил, что не явится на заседание епархиального суда 7 сентября, где будут рассматривать вопрос отлучения его от церкви.Такая санкция грозит клирику за то, что он не подчинился решению об извержении из сана и продолжил совершать богослужения. Схимонах также должен ответить на вопросы по его обвинениям в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Сергий отмечает, что не может быть на заседании "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которое он испытывает после того, как узнал в марте о принятых епархией мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.Скандал со схимонахом СергиемДуховник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут незаконными и недействительными, а единственная законная настоятельница монастыря — игуменья Варвара (Крыгина), покинувшая обитель из-за несогласия со схимонахом.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
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схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение

Схимонах Сергий отказался прийти на суд по делу о его отлучении от церкви

10:16 07.09.2020 (обновлено: 11:31 07.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий
Схимонах Сергий - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схимонах Сергий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что не явится на заседание епархиального суда 7 сентября, где будут рассматривать вопрос отлучения его от церкви.
Такая санкция грозит клирику за то, что он не подчинился решению об извержении из сана и продолжил совершать богослужения. Схимонах также должен ответить на вопросы по его обвинениям в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
"Ввиду неожиданности приглашения не имею времени подготовить обстоятельные ответы Церковному суду на все поставленные вопросы. По этой причине прошу перенести заседание Церковного суда 7 сентября на другую дату с тем, чтобы раскрытие дела была наиболее полным", — говорится в обращении Сергия, опубликованном на странице во "ВКонтакте" его представителя Всеволода Могучева.
Сергий отмечает, что не может быть на заседании "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которое он испытывает после того, как узнал в марте о принятых епархией мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре

Скандал со схимонахом Сергием

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут незаконными и недействительными, а единственная законная настоятельница монастыря — игуменья Варвара (Крыгина), покинувшая обитель из-за несогласия со схимонахом.
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Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрение
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