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РИА Наука
https://ria.ru/20200907/skafandry-1576886636.html
В России начали изготовление скафандров для индийских космонавтов
Изготовление скафандров для индийских космонавтов началось в России, космонавты сдали соответствующие мерки на предприятии-изготовителе скафандров -... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:31
2020-09-07T16:31
риа наука
дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")
главкосмос
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Изготовление скафандров для индийских космонавтов началось в России, космонавты сдали соответствующие мерки на предприятии-изготовителе скафандров - Научно-производственном предприятии "Звезда", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса").Ранее сообщалось, что Россия подготовит четырех индийских космонавтов для полета в космос, изготовит иллюминаторы, кресла и скафандры для индийской пилотируемой миссии. Контракт на изготовление и поставку комплектов индивидуального снаряжения для индийских космонавтов был заключен двумя странами 11 марта 2020 года. Подготовку в России четверо индийских космонавтов начали проходить с 10 февраля 2020 года, ожидается, что курсы завершатся в начале 2021 года."АО "НПП "Звезда" по действующему контракту АО "Главкосмос" с Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований (Human Spaceflight Centre of Indian Space Research Organisation) приступило к изготовлению индивидуального снаряжения для индийских космонавтов, проходящих подготовку в России", - сказали в пресс-службе "Главкосмоса".Там рассказали, что 3 сентября индийские космонавты, проходящие в России подготовку к космическому полету, посетили НПП "Звезда", где прошли их замеры для последующего изготовления скафандров. "Контрактом также предусматривается изготовление индивидуальных кресел и ложементов", - сообщил РИА Новости, в свою очередь, генеральный директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_Glavkosmos/" target="_blank" data-auto="true">Главкосмос</a>" <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-loskutov-direktor-glavkosmosa/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Лоскутов</a>.Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т-11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма.
https://ria.ru/20200611/1572785031.html
https://ria.ru/20200122/1563727830.html
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дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), главкосмос, космос - риа наука

В России начали изготовление скафандров для индийских космонавтов

16:31 07.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкафандр "Орлан МК"
Скафандр Орлан МК - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Скафандр "Орлан МК". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Изготовление скафандров для индийских космонавтов началось в России, космонавты сдали соответствующие мерки на предприятии-изготовителе скафандров - Научно-производственном предприятии "Звезда", рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса").
Ранее сообщалось, что Россия подготовит четырех индийских космонавтов для полета в космос, изготовит иллюминаторы, кресла и скафандры для индийской пилотируемой миссии. Контракт на изготовление и поставку комплектов индивидуального снаряжения для индийских космонавтов был заключен двумя странами 11 марта 2020 года. Подготовку в России четверо индийских космонавтов начали проходить с 10 февраля 2020 года, ожидается, что курсы завершатся в начале 2021 года.
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"АО "НПП "Звезда" по действующему контракту АО "Главкосмос" с Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований (Human Spaceflight Centre of Indian Space Research Organisation) приступило к изготовлению индивидуального снаряжения для индийских космонавтов, проходящих подготовку в России", - сказали в пресс-службе "Главкосмоса".
Там рассказали, что 3 сентября индийские космонавты, проходящие в России подготовку к космическому полету, посетили НПП "Звезда", где прошли их замеры для последующего изготовления скафандров. "Контрактом также предусматривается изготовление индивидуальных кресел и ложементов", - сообщил РИА Новости, в свою очередь, генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.
Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т-11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма.
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