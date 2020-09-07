https://ria.ru/20200907/siriya-1576892548.html

Борисов назвал главную проблему для экономического восстановления Сирии

Одной из главных проблем для экономического восстановления Сирии является недопуск властей страны курдами и США к месторождениям углеводородов, которые по... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:38

2020-09-07T17:38

2020-09-07T20:30

война в сирии

война в сирии

юрий борисов (вице-премьер)

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Одной из главных проблем для экономического восстановления Сирии является недопуск властей страны курдами и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> к месторождениям углеводородов, которые по закону принадлежат Дамаску, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik" target="_blank">Юрий Борисов</a>.Борисов подчеркнул, что, будучи страной, которая традиционно имела высокие доходы от экспорта углеводородов и твёрдых сортов пшеницы, сегодня Сирия вынуждена импортировать эту продукцию, чтобы "обеспечить жизнедеятельность своего населения".Вооруженный конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200907/lavrov-1576884878.html

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, юрий борисов (вице-премьер), сирия, сша, в мире