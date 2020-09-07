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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200907/siriya-1576892548.html
Борисов назвал главную проблему для экономического восстановления Сирии
Одной из главных проблем для экономического восстановления Сирии является недопуск властей страны курдами и США к месторождениям углеводородов, которые по... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:38
2020-09-07T20:30
война в сирии
война в сирии
юрий борисов (вице-премьер)
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Одной из главных проблем для экономического восстановления Сирии является недопуск властей страны курдами и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> к месторождениям углеводородов, которые по закону принадлежат Дамаску, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik" target="_blank">Юрий Борисов</a>.Борисов подчеркнул, что, будучи страной, которая традиционно имела высокие доходы от экспорта углеводородов и твёрдых сортов пшеницы, сегодня Сирия вынуждена импортировать эту продукцию, чтобы "обеспечить жизнедеятельность своего населения".Вооруженный конфликт в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200907/lavrov-1576884878.html
сирия
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война в сирии, юрий борисов (вице-премьер), сирия, сша, в мире

Борисов назвал главную проблему для экономического восстановления Сирии

17:38 07.09.2020 (обновлено: 20:30 07.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии в Дамаске. 14 декабря 2018
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии в Дамаске. 14 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Одной из главных проблем для экономического восстановления Сирии является недопуск властей страны курдами и США к месторождениям углеводородов, которые по закону принадлежат Дамаску, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Основная причина - это, конечно, деструктивная позиция Соединенных Штатов и курдов, которые практически пользуются плодами законного сирийского правительства и не идут не контакты, и не дают контроль законному правительству в тех месторождениях, которые принадлежат Сирии", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД России и САР, говоря об основных проблемах восстановления сирийской экономики.

Борисов подчеркнул, что, будучи страной, которая традиционно имела высокие доходы от экспорта углеводородов и твёрдых сортов пшеницы, сегодня Сирия вынуждена импортировать эту продукцию, чтобы "обеспечить жизнедеятельность своего населения".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииЮрий Борисов (вице-премьер)СирияСШАВ мире
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