Борисов назвал главную проблему для экономического восстановления Сирии
17:38 07.09.2020 (обновлено: 20:30 07.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии в Дамаске. 14 декабря 2018
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Одной из главных проблем для экономического восстановления Сирии является недопуск властей страны курдами и США к месторождениям углеводородов, которые по закону принадлежат Дамаску, заявил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Основная причина - это, конечно, деструктивная позиция Соединенных Штатов и курдов, которые практически пользуются плодами законного сирийского правительства и не идут не контакты, и не дают контроль законному правительству в тех месторождениях, которые принадлежат Сирии", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД России и САР, говоря об основных проблемах восстановления сирийской экономики.
Борисов подчеркнул, что, будучи страной, которая традиционно имела высокие доходы от экспорта углеводородов и твёрдых сортов пшеницы, сегодня Сирия вынуждена импортировать эту продукцию, чтобы "обеспечить жизнедеятельность своего населения".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.