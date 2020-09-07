https://ria.ru/20200907/siriya-1576885385.html

В МИД Сирии оценили перспективы отношений с Россией

Отношения Москвы и Дамаска в области экономики и политики многообещающие, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:12

2020-09-07T16:12

2020-09-07T16:12

юрий борисов (вице-премьер)

валид муаллем

сергей лавров

москва

сирия

дамаск (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/132988/25/1329882549_0:208:2820:1794_1400x0_80_0_0_f25e2d7552138b0d3bb74dfe01b52045.jpg

<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a> в области экономики и политики многообещающие, заявил министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a>."Хотелось бы через СМИ подтвердить всему народу Сирии, что будущее наших отношений с Россией многообещающее и сулит развитие в области политики и экономики", - сказал Муаллем на совместной с вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Борисовым</a> и главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> пресс-конференции в Дамаске.Сирийский министр отметил, что визит такого уровня отражает глубину отношений двух стран.Ранее российская делегация провела встречу с президентом Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башаром Асадом</a>. В ходе встречи сирийской лидер отметил, что арабская республика заинтересована в успехе инвестиций РФ.

https://ria.ru/20200820/1576012862.html

москва

сирия

дамаск (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), валид муаллем, сергей лавров, москва, сирия, дамаск (город), в мире