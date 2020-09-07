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В МИД Сирии оценили перспективы отношений с Россией
Отношения Москвы и Дамаска в области экономики и политики многообещающие, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:12
2020-09-07T16:12
юрий борисов (вице-премьер)
валид муаллем
сергей лавров
москва
сирия
дамаск (город)
в мире
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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a> в области экономики и политики многообещающие, заявил министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a>."Хотелось бы через СМИ подтвердить всему народу Сирии, что будущее наших отношений с Россией многообещающее и сулит развитие в области политики и экономики", - сказал Муаллем на совместной с вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Борисовым</a> и главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> пресс-конференции в Дамаске.Сирийский министр отметил, что визит такого уровня отражает глубину отношений двух стран.Ранее российская делегация провела встречу с президентом Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башаром Асадом</a>. В ходе встречи сирийской лидер отметил, что арабская республика заинтересована в успехе инвестиций РФ.
https://ria.ru/20200820/1576012862.html
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сирия
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юрий борисов (вице-премьер), валид муаллем, сергей лавров, москва, сирия, дамаск (город), в мире

В МИД Сирии оценили перспективы отношений с Россией

16:12 07.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем. Архивное фото
ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости. Отношения Москвы и Дамаска в области экономики и политики многообещающие, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
"Хотелось бы через СМИ подтвердить всему народу Сирии, что будущее наших отношений с Россией многообещающее и сулит развитие в области политики и экономики", - сказал Муаллем на совместной с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Дамаске.
Сирийский министр отметил, что визит такого уровня отражает глубину отношений двух стран.
Ранее российская делегация провела встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи сирийской лидер отметил, что арабская республика заинтересована в успехе инвестиций РФ.
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Юрий Борисов (вице-премьер)Валид МуаллемСергей ЛавровМоскваСирияДамаск (город)В мире
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