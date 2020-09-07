https://ria.ru/20200907/sigarety-1576857602.html
ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ сто тонн сигарет
ФСБ перехватила сто тонн контрабандных сигарет из ОАЭ стоимостью 216 миллионов рублей. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:47
2020-09-07T09:47
2020-09-07T10:32
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оаэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:218:1258:926_1400x0_80_0_0_e008ddea1bd4a5a29682c22932ec084d.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> перехватила сто тонн контрабандных сигарет из <u><a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/">ОАЭ</a></u> стоимостью 216 миллионов рублей.Их везли "под прикрытием томатной пасты" на корабле в пяти 20-тонных контейнерах, уточнили в спецслужбе. Организатора удалось задержать.За контрабанду табачных изделий российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, возбуждено дело.
https://ria.ru/20200902/fsb-1576614289.html
13
оаэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:100:1258:1044_1400x0_80_0_0_b47423f017b48f52e9e2213e3db0d36d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оаэ, происшествия