https://ria.ru/20200907/sigarety-1576857602.html

ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ сто тонн сигарет

ФСБ перехватила сто тонн контрабандных сигарет из ОАЭ стоимостью 216 миллионов рублей. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:47

2020-09-07T09:47

2020-09-07T10:32

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оаэ

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155079/33/1550793362_0:218:1258:926_1400x0_80_0_0_e008ddea1bd4a5a29682c22932ec084d.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> перехватила сто тонн контрабандных сигарет из <u><a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/">ОАЭ</a></u> стоимостью 216 миллионов рублей.Их везли "под прикрытием томатной пасты" на корабле в пяти 20-тонных контейнерах, уточнили в спецслужбе. Организатора удалось задержать.За контрабанду табачных изделий российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, возбуждено дело.

https://ria.ru/20200902/fsb-1576614289.html

13

оаэ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оаэ, происшествия