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ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ сто тонн сигарет
ФСБ перехватила сто тонн контрабандных сигарет из ОАЭ стоимостью 216 миллионов рублей. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:47
2020-09-07T10:32
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оаэ
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> перехватила сто тонн контрабандных сигарет из <u><a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/">ОАЭ</a></u> стоимостью 216 миллионов рублей.Их везли "под прикрытием томатной пасты" на корабле в пяти 20-тонных контейнерах, уточнили в спецслужбе. Организатора удалось задержать.За контрабанду табачных изделий российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, возбуждено дело.
https://ria.ru/20200902/fsb-1576614289.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оаэ, происшествия

ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ сто тонн сигарет

09:47 07.09.2020 (обновлено: 10:32 07.09.2020)
4378
© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ФСБ перехватила сто тонн контрабандных сигарет из ОАЭ стоимостью 216 миллионов рублей.
Их везли "под прикрытием томатной пасты" на корабле в пяти 20-тонных контейнерах, уточнили в спецслужбе. Организатора удалось задержать.
За контрабанду табачных изделий российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, возбуждено дело.
Оружие и боеприпасы, изъятые у лиц, причастных к контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 09:55
ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОАЭПроисшествия
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