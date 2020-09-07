https://ria.ru/20200907/shtraf-1576896366.html
В России могут поднять штрафы за разглашение персональных данных
Депутаты ЕР подготовили законопроект, повышающий штрафы для должностных лиц за разглашение персональных данных с 4-5 тысяч до 40-50 тысяч рублей, кабмин... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:36
2020-09-07T18:36
2020-09-07T18:36
россия
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты ЕР подготовили законопроект, повышающий штрафы для должностных лиц за разглашение персональных данных с 4-5 тысяч до 40-50 тысяч рублей, кабмин инициативу поддержал, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Вяткин</a>.Соавтором законопроекта также выступает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.По его словам, сейчас размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1 тысячи рублей, а для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей."Наказание должно быть более жестким. Поэтому мы и предложили увеличить для граждан от 4 до 5 тысяч, а для должностных лиц - от 40 до 50", - сказал Вяткин."Статьи не менялись годами, а то и десятилетиями. Собственно говоря, там размеры ответственности, они не то что не останавливают нарушителей, они не выполняют ни роль превентивную, ни роль наказания. А ущерб от такого правонарушения, как разглашение конфиденциальной информации, это могут быть персональные данные, которые попали гражданину в силу его служебных обязанностей, или к должностному лицу, или иная информация конфиденциальная, разглашение которой не наказывается в уголовно-правовом порядке, но тем не менее может быть настолько чувствительной, что может нанести ущерб на многие тысячи, а может, и миллионы рублей", - пояснил депутат.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на инициативу. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости."Правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> законопроект поддерживает", - говорится в проекте отзыва.Теперь, по словам Вяткина, законопроект готов к внесению.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368641.html
https://ria.ru/20200623/1573379104.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Депутаты ЕР подготовили законопроект, повышающий штрафы для должностных лиц за разглашение персональных данных с 4-5 тысяч до 40-50 тысяч рублей, кабмин инициативу поддержал, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин
.
Соавтором законопроекта также выступает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
.
По его словам, сейчас размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1 тысячи рублей, а для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей.
"Наказание должно быть более жестким. Поэтому мы и предложили увеличить для граждан от 4 до 5 тысяч, а для должностных лиц - от 40 до 50", - сказал Вяткин.
"Статьи не менялись годами, а то и десятилетиями. Собственно говоря, там размеры ответственности, они не то что не останавливают нарушителей, они не выполняют ни роль превентивную, ни роль наказания. А ущерб от такого правонарушения, как разглашение конфиденциальной информации, это могут быть персональные данные, которые попали гражданину в силу его служебных обязанностей, или к должностному лицу, или иная информация конфиденциальная, разглашение которой не наказывается в уголовно-правовом порядке, но тем не менее может быть настолько чувствительной, что может нанести ущерб на многие тысячи, а может, и миллионы рублей", - пояснил депутат.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на инициативу. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации
законопроект поддерживает", - говорится в проекте отзыва.
Теперь, по словам Вяткина, законопроект готов к внесению.