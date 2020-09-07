Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html
На Сахалине проверяют информацию о "маленьком террористе" в школе
Прокуратура Сахалинской области решила проверить информацию о конфликте в школе Южно-Сахалинска, где третьеклассник не первый год якобы терроризирует... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:36
2020-09-07T17:36
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg
<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> решила проверить информацию о конфликте в школе <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>, где третьеклассник не первый год якобы терроризирует одноклассников и учителей, говорится в релизе ведомства.Скандал в южно-сахалинской школе тянется второй год и на минувшей неделе вышел на уровень департамента образования города, а теперь попал и в поле зрения силовых структур. По данным местных СМИ, третьеклассник терроризировал своих одноклассников прошлый учебный год: демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями и грязью, учил детей искать в интернете порносайты.Тогда по просьбе родителей мальчика перевели на заочное обучение. Однако 1 сентября он вернулся в школу, и все началось сначала, утверждают СМИ. На минувшей неделе родители вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия сейчас проверяет полиция. По результатам митинга и вмешательства властей города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение."Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска в части соблюдения прав несовершеннолетних, в том числе при проведении административного расследования. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20200827/shkolniki-1576375539.html
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1400x0_80_0_0_f558ad2b3a9e7fa4e392f0eec367b7d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине проверяют информацию о "маленьком террористе" в школе

17:36 07.09.2020
1210
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области решила проверить информацию о конфликте в школе Южно-Сахалинска, где третьеклассник не первый год якобы терроризирует одноклассников и учителей, говорится в релизе ведомства.
Скандал в южно-сахалинской школе тянется второй год и на минувшей неделе вышел на уровень департамента образования города, а теперь попал и в поле зрения силовых структур. По данным местных СМИ, третьеклассник терроризировал своих одноклассников прошлый учебный год: демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями и грязью, учил детей искать в интернете порносайты.
Тогда по просьбе родителей мальчика перевели на заочное обучение. Однако 1 сентября он вернулся в школу, и все началось сначала, утверждают СМИ. На минувшей неделе родители вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия сейчас проверяет полиция. По результатам митинга и вмешательства властей города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение.
"Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска в части соблюдения прав несовершеннолетних, в том числе при проведении административного расследования. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура.
Школьница - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:06
Стало известно, на что чаще всего жалуются школьники
5453373
Обсудить 0
Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Такси
В Москве арестовали таксиста, отравившего клиента
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии в Дамаске. 14 декабря 2018
Борисов назвал главную проблему для экономического восстановления Сирии
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Военный эксперт рассказал о действии "Новичка" на организм
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Пресс-секретарь Тимошенко оценила сообщения СМИ о ее уходе из политики
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
Обвиняемый в мошенничестве россиянин Спицын находится в тюрьме в Майами
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Евгений Пригожин
Бизнесмен Пригожин перечислил миллион рублей на лечение Навального
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
Лента новостейМолния