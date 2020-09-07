https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html

На Сахалине проверяют информацию о "маленьком террористе" в школе

Прокуратура Сахалинской области решила проверить информацию о конфликте в школе Южно-Сахалинска, где третьеклассник не первый год якобы терроризирует... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:36

2020-09-07T17:36

2020-09-07T17:36

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> решила проверить информацию о конфликте в школе <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>, где третьеклассник не первый год якобы терроризирует одноклассников и учителей, говорится в релизе ведомства.Скандал в южно-сахалинской школе тянется второй год и на минувшей неделе вышел на уровень департамента образования города, а теперь попал и в поле зрения силовых структур. По данным местных СМИ, третьеклассник терроризировал своих одноклассников прошлый учебный год: демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями и грязью, учил детей искать в интернете порносайты.Тогда по просьбе родителей мальчика перевели на заочное обучение. Однако 1 сентября он вернулся в школу, и все началось сначала, утверждают СМИ. На минувшей неделе родители вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия сейчас проверяет полиция. По результатам митинга и вмешательства властей города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение."Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска в части соблюдения прав несовершеннолетних, в том числе при проведении административного расследования. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20200827/shkolniki-1576375539.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия