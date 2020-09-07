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https://ria.ru/20200907/shampanskoe-1576855833.html
В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:14
2020-09-07T09:14
владимир мишеловин
абрау-дюрсо
борис титов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
алкоголь
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ведомства <a href="http://ria.ru/person_vladimir-mishelovin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мишеловин</a>.Ранее бизнес-омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> (его семья владеет группой "<a href="http://ria.ru/organization_Abrau_Djurso/" target="_blank" data-auto="true">Абрау-Дюрсо</a>") на открытии III Столыпин-форума заявил, что урожай винограда в этом году уменьшится на 25%, что может привести к дефициту шампанского."Сегмент винного рынка в части игристых вин и ценовые колебания на нем ежегодно привлекают внимание в преддверии Нового года. По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин."Будем надеяться, что перед Новым годом на полках наших магазинов россияне найдут напитки не только всем известных брендов, но и новых производителей и поставщиков", - добавил он.Собеседник агентства также отметил, что после принятия закона о виноградарстве и виноделии российские производители стали особенно зависимы от объемов винограда, выращенного и собранного на территории страны.
https://ria.ru/20200806/1575439655.html
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владимир мишеловин, абрау-дюрсо, борис титов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), алкоголь, экономика

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

09:14 07.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома "Абрау-Дюрсо"
Бутылки с шампанским на линии розлива на заводе Русского Винного Дома Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума заявил, что урожай винограда в этом году уменьшится на 25%, что может привести к дефициту шампанского.
"Сегмент винного рынка в части игристых вин и ценовые колебания на нем ежегодно привлекают внимание в преддверии Нового года. По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
"Будем надеяться, что перед Новым годом на полках наших магазинов россияне найдут напитки не только всем известных брендов, но и новых производителей и поставщиков", - добавил он.
Розовое игристое вино - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 12:30
Названы популярные у россиян вина
Собеседник агентства также отметил, что после принятия закона о виноградарстве и виноделии российские производители стали особенно зависимы от объемов винограда, выращенного и собранного на территории страны.
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Владимир МишеловинАбрау-ДюрсоБорис ТитовФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)АлкогольЭкономика
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