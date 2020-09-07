https://ria.ru/20200907/sev-1576868306.html
Почти 20% озимых культур посеяли аграрии Подмосковья
Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:33
2020-09-07T12:33
2020-09-07T12:34
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московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.По его словам, сев озимых культур начался в городских округах Луховицы, Серебряные Пруды и Зарайске."Больше всего на сегодняшний день посеяно озимой пшеницы – 15,6 тысяч гектаров. От прошлого года мы пока отстаем на 4,5 тысячи гектара, но погода стоит благоприятная, техника вся в поле, уверен, сев озимой пшеницы проведём в оптимальные агротехнические сроки", - добавил министр.
https://ria.ru/20200907/agroproduktsiya-1576859881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"В Подмосковья приступили к активному севу озимых зерновых культур под урожай 2021 года. Насегодняшний день посеяно 16,3 тысяч гектар в 24 округах Подмосковья, что составляет 17% от плана", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам, сев озимых культур начался в городских округах Луховицы, Серебряные Пруды и Зарайске.
"Больше всего на сегодняшний день посеяно озимой пшеницы – 15,6 тысяч гектаров. От прошлого года мы пока отстаем на 4,5 тысячи гектара, но погода стоит благоприятная, техника вся в поле, уверен, сев озимой пшеницы проведём в оптимальные агротехнические сроки", - добавил министр.