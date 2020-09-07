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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200907/sev-1576868306.html
Почти 20% озимых культур посеяли аграрии Подмосковья
Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:33
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.По его словам, сев озимых культур начался в городских округах Луховицы, Серебряные Пруды и Зарайске."Больше всего на сегодняшний день посеяно озимой пшеницы – 15,6 тысяч гектаров. От прошлого года мы пока отстаем на 4,5 тысячи гектара, но погода стоит благоприятная, техника вся в поле, уверен, сев озимой пшеницы проведём в оптимальные агротехнические сроки", - добавил министр.
https://ria.ru/20200907/agroproduktsiya-1576859881.html
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московская область (подмосковье)

Почти 20% озимых культур посеяли аграрии Подмосковья

12:33 07.09.2020 (обновлено: 12:34 07.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСев озимых зерновых
Сев озимых зерновых - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сев озимых зерновых
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

"В Подмосковья приступили к активному севу озимых зерновых культур под урожай 2021 года. Насегодняшний день посеяно 16,3 тысяч гектар в 24 округах Подмосковья, что составляет 17% от плана", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

По его словам, сев озимых культур начался в городских округах Луховицы, Серебряные Пруды и Зарайске.
"Больше всего на сегодняшний день посеяно озимой пшеницы – 15,6 тысяч гектаров. От прошлого года мы пока отстаем на 4,5 тысячи гектара, но погода стоит благоприятная, техника вся в поле, уверен, сев озимой пшеницы проведём в оптимальные агротехнические сроки", - добавил министр.
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