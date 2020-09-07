https://ria.ru/20200907/sev-1576868306.html

Почти 20% озимых культур посеяли аграрии Подмосковья

Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:33

2020-09-07T12:33

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новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Сельскохозяйственные предприятия Московской области посеяли порядка 17% озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.По его словам, сев озимых культур начался в городских округах Луховицы, Серебряные Пруды и Зарайске."Больше всего на сегодняшний день посеяно озимой пшеницы – 15,6 тысяч гектаров. От прошлого года мы пока отстаем на 4,5 тысячи гектара, но погода стоит благоприятная, техника вся в поле, уверен, сев озимой пшеницы проведём в оптимальные агротехнические сроки", - добавил министр.

https://ria.ru/20200907/agroproduktsiya-1576859881.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)