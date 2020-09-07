Епархия заявила, что схимонах Сергий никогда не сможет быть священником
13:43 07.09.2020 (обновлено: 13:44 07.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) уже никогда не сможет быть священником, сообщил журналистам в понедельник председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
"Отец Сергий никогда не сможет теперь быть священником. Ни при каких обстоятельствах", - сказал Миняйло.
В понедельник должен был состояться епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви схимонаха Сергия, но он был перенесен на среду из-за того, что отец Сергий не явился. Схимонаху грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.