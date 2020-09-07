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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200907/sergiy-1576873851.html
Епархия заявила, что схимонах Сергий никогда не сможет быть священником
Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) уже никогда не сможет быть священником, сообщил журналистам в понедельник председатель отдела по... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:43
2020-09-07T13:44
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Лишенный сана <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank">схимонах Сергий</a> (Николай Романов) уже никогда не сможет быть священником, сообщил журналистам в понедельник председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.В понедельник должен был состояться епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви схимонаха Сергия, но он был перенесен на среду из-за того, что отец Сергий не явился. Схимонаху грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
https://ria.ru/20200807/1575473834.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, происшествия

Епархия заявила, что схимонах Сергий никогда не сможет быть священником

13:43 07.09.2020 (обновлено: 13:44 07.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) уже никогда не сможет быть священником, сообщил журналистам в понедельник председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
"Отец Сергий никогда не сможет теперь быть священником. Ни при каких обстоятельствах", - сказал Миняйло.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
В понедельник должен был состояться епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви схимонаха Сергия, но он был перенесен на среду из-за того, что отец Сергий не явился. Схимонаху грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 08:31Религия и мировоззрение
"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Коронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеПроисшествия
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