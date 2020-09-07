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В Подмосковье с начала года в семьи устроили свыше 1300 детей-сирот
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года органы опеки устроили более 1300 детей-сирот в замещающие семьи. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:36
2020-09-07T19:36
2020-09-07T19:36
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года органы опеки устроили более 1300 детей-сирот в замещающие семьи. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра, в регионе особое внимание уделяется подготовке будущих приемных родителей, поскольку им нужна помощь специалистов в процессе усыновления. Она добавила, что эта помощь бесплатная.Уточняется, что в области живет свыше 24 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Из них около 8 тысяч проживают в семьях усыновителей, более 15 тысяч – на воспитании в приемных и опекунских семьях.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года органы опеки устроили более 1300 детей-сирот в замещающие семьи. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра, в регионе особое внимание уделяется подготовке будущих приемных родителей, поскольку им нужна помощь специалистов в процессе усыновления. Она добавила, что эта помощь бесплатная.
"У нас такая возможность дается всем желающим: в регионе работают 73 школы приемных родителей. С начала года в них прошли обучение 1338 человек", – отметила Каклюгина.
Уточняется, что в области живет свыше 24 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Из них около 8 тысяч проживают в семьях усыновителей, более 15 тысяч – на воспитании в приемных и опекунских семьях.