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Новости Подмосковья
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В Подмосковье с начала года в семьи устроили свыше 1300 детей-сирот
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года органы опеки устроили более 1300 детей-сирот в замещающие семьи. Об этом сообщил... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:36
2020-09-07T19:36
новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года органы опеки устроили более 1300 детей-сирот в замещающие семьи. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра, в регионе особое внимание уделяется подготовке будущих приемных родителей, поскольку им нужна помощь специалистов в процессе усыновления. Она добавила, что эта помощь бесплатная.Уточняется, что в области живет свыше 24 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Из них около 8 тысяч проживают в семьях усыновителей, более 15 тысяч – на воспитании в приемных и опекунских семьях.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье с начала года в семьи устроили свыше 1300 детей-сирот

19:36 07.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняКандидат в приемные родители играет с воспитанниками одного из детских домов
Кандидат в приемные родители играет с воспитанниками одного из детских домов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года органы опеки устроили более 1300 детей-сирот в замещающие семьи. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра, в регионе особое внимание уделяется подготовке будущих приемных родителей, поскольку им нужна помощь специалистов в процессе усыновления. Она добавила, что эта помощь бесплатная.

"У нас такая возможность дается всем желающим: в регионе работают 73 школы приемных родителей. С начала года в них прошли обучение 1338 человек", – отметила Каклюгина.

Уточняется, что в области живет свыше 24 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Из них около 8 тысяч проживают в семьях усыновителей, более 15 тысяч – на воспитании в приемных и опекунских семьях.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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