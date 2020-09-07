https://ria.ru/20200907/sbory-1576858625.html
Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Довод" Кристофера Нолана возглавил российский прокат, собрав за минувший уик-энд 191,4 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:08
2020-09-07T10:08
2020-09-07T10:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Фильм "Довод" Кристофера Нолана возглавил российский прокат, собрав за минувший уик-энд 191,4 миллиона рублей, <a href="https://kinobusiness.com/news/dovod-kristofera-nolana-pobezhdaet-v-rossiyskom-kinoprokate-s-kassoy-okolo-195-mln-rubley/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.Фильм "Довод" Кристофера Нолана вышел в широкий российский прокат 3 сентября. Релиз картины из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров переносился уже неоднократно. В большинстве европейских стран "Довод" вышел в конце августа.По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, существуя в мере международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и многие другие.
https://ria.ru/20200903/dovod-1576648347.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан