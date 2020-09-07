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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/sanktsii-1576867192.html
ЕС планирует ввести санкции в отношении 31 белорусского чиновника
Евросоюз намерен ввести экономические санкции против 31 белорусского чиновника, включая главу МВД Белоруссии, к середине сентября, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:17
2020-09-07T12:24
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> намерен ввести экономические санкции против 31 белорусского чиновника, включая главу <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, к середине сентября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС."Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии", - заявил один из дипломатов ЕС.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/sanktsii-1576616219.html
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евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС планирует ввести санкции в отношении 31 белорусского чиновника

12:17 07.09.2020 (обновлено: 12:24 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Евросоюз намерен ввести экономические санкции против 31 белорусского чиновника, включая главу МВД Белоруссии, к середине сентября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
"Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии", - заявил один из дипломатов ЕС.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:43Сказано в эфире
"Как волка ни корми…" В США грозят России санкциями из-за БелоруссииВ МИД РФ ответили на сообщения о возможности введения Соединенными Штатами антироссийских санкций из-за ситуации в Белоруссии. В эфире радио Sputnikполитолог Семен Уралов отметил, что в США говорят об "угрозах" всякий раз, когда сталкиваются с суверенной политикой.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииЕвросоюзБелоруссияВ мире
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