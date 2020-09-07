Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем
18:41 07.09.2020 (обновлено: 23:46 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Инцидент произошел в понедельник. Силы противовоздушной обороны Северного флота обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря цель, которая приближалась к границе России.
Для ее опознавания в воздух подняли истребитель.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — уточнили в ведомстве.
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Полет МиГ-29 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России британским самолетом-разведчиком не допущено.
В аналогичном случае специально поднятый в воздух экипаж МиГ-29 определил цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и также сопроводил его.
Кроме того, над нейтральными водами Баренцева моря заметили еще один объект. На этот раз на перехват поднялся истребитель МиГ-31.
Экипаж российского воздушного судна идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
Когда он развернулся от российских границ, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром.