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https://ria.ru/20200907/samolet-1576896802.html
Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной России. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:41
2020-09-07T23:46
россия
национальный центр управления обороной рф
баренцево море
миг-29
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева моря</a>, сообщил Национальный центр управления обороной России.Инцидент произошел в понедельник. Силы противовоздушной обороны Северного флота обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря цель, которая приближалась к границе России.Для ее опознавания в воздух подняли истребитель."Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — уточнили в ведомстве.Полет МиГ-29 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России британским самолетом-разведчиком не допущено.В аналогичном случае специально поднятый в воздух экипаж МиГ-29 определил цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и также сопроводил его.Кроме того, над нейтральными водами Баренцева моря заметили еще один объект. На этот раз на перехват поднялся истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a>.Экипаж российского воздушного судна идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>.Когда он развернулся от российских границ, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром.
https://ria.ru/20200903/nato-1576657362.html
https://ria.ru/20200902/vms-ssha-1576569026.html
Эта "шпана" каждый день границы России проверять стала.Допрыгаются!
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россия
баренцево море
великобритания
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россия, национальный центр управления обороной рф, баренцево море, миг-29, великобритания, в мире

Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем

18:41 07.09.2020 (обновлено: 23:46 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье
Истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Инцидент произошел в понедельник. Силы противовоздушной обороны Северного флота обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря цель, которая приближалась к границе России.
Для ее опознавания в воздух подняли истребитель.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — уточнили в ведомстве.
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Полет МиГ-29 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России британским самолетом-разведчиком не допущено.
В аналогичном случае специально поднятый в воздух экипаж МиГ-29 определил цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и также сопроводил его.
Кроме того, над нейтральными водами Баренцева моря заметили еще один объект. На этот раз на перехват поднялся истребитель МиГ-31.
Экипаж российского воздушного судна идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
Когда он развернулся от российских границ, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром.
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РоссияНациональный центр управления обороной РФБаренцево мореМиГ-29ВеликобританияВ мире
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ЛЛев
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