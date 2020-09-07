https://ria.ru/20200907/samolet-1576896802.html

Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной России. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:41

2020-09-07T18:41

2020-09-07T23:46

россия

национальный центр управления обороной рф

баренцево море

миг-29

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> сопроводил британский самолет-разведчик над акваторией <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева моря</a>, сообщил Национальный центр управления обороной России.Инцидент произошел в понедельник. Силы противовоздушной обороны Северного флота обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря цель, которая приближалась к границе России.Для ее опознавания в воздух подняли истребитель."Экипаж российского истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик R.1 "Сентинел" ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — уточнили в ведомстве.Полет МиГ-29 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России британским самолетом-разведчиком не допущено.В аналогичном случае специально поднятый в воздух экипаж МиГ-29 определил цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и также сопроводил его.Кроме того, над нейтральными водами Баренцева моря заметили еще один объект. На этот раз на перехват поднялся истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a>.Экипаж российского воздушного судна идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>.Когда он развернулся от российских границ, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром.

https://ria.ru/20200903/nato-1576657362.html

https://ria.ru/20200902/vms-ssha-1576569026.html

Лев Эта "шпана" каждый день границы России проверять стала.Допрыгаются! 22

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россия

баренцево море

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный центр управления обороной рф, баренцево море, миг-29, великобритания, в мире