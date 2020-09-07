https://ria.ru/20200907/samara-1576901724.html
Самарский губернатор оценил компетенции участников "Лидеров России"
Компетенции, которые получили участники конкурса "Лидеры России", важны для ускоренного развития страны, считает губернатор Самарской области, наставник... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:58
2020-09-07T20:58
2020-09-07T20:58
"лидеры россии"
дмитрий азаров
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Компетенции, которые получили участники конкурса "Лидеры России", важны для ускоренного развития страны, считает губернатор <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, наставник конкурса <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>.По словам губернатора, участники конкурса - это уже подготовленные, успешные люди, которые рассчитывают на свои силы, которые уже реализовали свои проекты в жизни, у которых за спиной стоят конкретные дела.Азаров в понедельник в рамках суперфинала конкурса в неформальной обстановке встретился со своими подопечными. Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что приглашает участников к совместной проектной работе вне зависимости от того, станут они победителями суперфинала или нет. "Они уже все победители, поскольку прошли такой отбор, который не каждому суждено пройти. И я готов с каждым из них реализовывать их проекты на территории Самарской области", – подчеркнул глава региона.По данным властей, Самарская область на протяжении всего времени проведения конкурса является лидером в Приволжском федеральном округе и одним из лидеров в стране по количеству поданных заявок на участие. В регионе насчитывается 6680 зарегистрированных участников. По итогам отбора в суперфинал попали два представителя от Самарской области – Александр Свистунов и Алексей Евстигнеев.Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Суперфинал конкурса проходит 6-7 сентября на базе Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/matvienko-1576888925.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"лидеры россии", дмитрий азаров, самарская область, общество
САМАРА, 7 сен - РИА Новости.
Компетенции, которые получили участники конкурса "Лидеры России", важны для ускоренного развития страны, считает губернатор Самарской области
, наставник конкурса Дмитрий Азаров
.
"Каждый из участников, вернувшись в свой регион, будет окружен вниманием: на него будут смотреть, на него будут равняться. Очень надеюсь, что те компетенции, которые все участники получили в рамках конкурса "Лидеры России", пригодятся для ускоренного развития нашей страны", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, участники конкурса - это уже подготовленные, успешные люди, которые рассчитывают на свои силы, которые уже реализовали свои проекты в жизни, у которых за спиной стоят конкретные дела.
Азаров в понедельник в рамках суперфинала конкурса в неформальной обстановке встретился со своими подопечными. Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что приглашает участников к совместной проектной работе вне зависимости от того, станут они победителями суперфинала или нет. "Они уже все победители, поскольку прошли такой отбор, который не каждому суждено пройти. И я готов с каждым из них реализовывать их проекты на территории Самарской области", – подчеркнул глава региона.
По данным властей, Самарская область на протяжении всего времени проведения конкурса является лидером в Приволжском федеральном округе и одним из лидеров в стране по количеству поданных заявок на участие. В регионе насчитывается 6680 зарегистрированных участников. По итогам отбора в суперфинал попали два представителя от Самарской области – Александр Свистунов и Алексей Евстигнеев.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Суперфинал конкурса проходит 6-7 сентября на базе Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.