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https://ria.ru/20200907/saakashvili-1576901888.html
Саакашвили заявил, что готов стать премьером Грузии максимум на два года
Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T21:09
2020-09-07T21:09
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
польша
грузия
украина
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> Михаил Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны и выражает готовность занять данную должность, но максимум на два года.В понедельник стало известно, оппозиционная, в прошлом правящая партия "Единое национальное движение" решила выдвинуть своего экс-лидера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Саакашвили</a> на пост премьера страны в случае победы на парламентских выборах. Выборы пройдут 31 октября."Национальное движение и ряд других граждан поставили вопрос того, чтобы я стал премьером Грузии. Я думаю об этом, и хочу сказать, что готов взять на себя эту функцию, но не для того чтобы прийти к власти и не потому, что я скучаю по власти... я буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вывести Грузию из болота и быстро идти вперед", - заявил Саакашвили, его выступление транслировала телекомпания <a href="https://mtavari.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Мтавари"</a> в прямом эфире.По его словам, он готов работать семь дней в неделю в 24-часовом режиме вместе с разными людьми для "спасения Грузии".Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> назначил его губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/saakashvili-1576884787.html
https://ria.ru/20200907/saakashvili-1576901111.html
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петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, польша, грузия, украина, в мире

Саакашвили заявил, что готов стать премьером Грузии максимум на два года

21:09 07.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны и выражает готовность занять данную должность, но максимум на два года.
В понедельник стало известно, оппозиционная, в прошлом правящая партия "Единое национальное движение" решила выдвинуть своего экс-лидера Саакашвили на пост премьера страны в случае победы на парламентских выборах. Выборы пройдут 31 октября.
"Национальное движение и ряд других граждан поставили вопрос того, чтобы я стал премьером Грузии. Я думаю об этом, и хочу сказать, что готов взять на себя эту функцию, но не для того чтобы прийти к власти и не потому, что я скучаю по власти... я буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вывести Грузию из болота и быстро идти вперед", - заявил Саакашвили, его выступление транслировала телекомпания "Мтавари" в прямом эфире.
По его словам, он готов работать семь дней в неделю в 24-часовом режиме вместе с разными людьми для "спасения Грузии".
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 16:00Сказано в эфире
Грузинский аналитик: Саакашвили – "идеальное пугало"Грузинская оппозиция решила выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал аналитик Петре Мамрадзе.
Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 20:47
Саакашвили заявил, что хочет прийти к власти в Грузии мирным путем
6471007
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