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https://ria.ru/20200907/saakashvili-1576901111.html
Саакашвили заявил, что хочет прийти к власти в Грузии мирным путем
Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что вернется на родину тогда, когда его приезд не вызовет беспорядки и противостояния в стране, а он сможет... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:47
2020-09-07T20:47
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
польша
грузия
украина
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> Михаил Сакашвили заявил, что вернется на родину тогда, когда его приезд не вызовет беспорядки и противостояния в стране, а он сможет прийти к власти мирным путем."Многие спрашивают меня, когда я вернусь в Грузию. Я приеду в тех условиях, которые не вызовут какие-либо противостояния и беспорядки. Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Саакашвили</a>, его выступление транслировал телеканал <a href="https://mtavari.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Мтавари"</a>.Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах 31 октября. Саакашвили возглавлял ЕНД до того, как покинул страну.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> назначил его губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/saakashvili-1576884787.html
https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576394065.html
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польша
грузия
украина
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петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, польша, грузия, украина, в мире

Саакашвили заявил, что хочет прийти к власти в Грузии мирным путем

20:47 07.09.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что вернется на родину тогда, когда его приезд не вызовет беспорядки и противостояния в стране, а он сможет прийти к власти мирным путем.
"Многие спрашивают меня, когда я вернусь в Грузию. Я приеду в тех условиях, которые не вызовут какие-либо противостояния и беспорядки. Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", - заявил Саакашвили, его выступление транслировал телеканал "Мтавари".
Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.
Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах 31 октября. Саакашвили возглавлял ЕНД до того, как покинул страну.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 16:00Сказано в эфире
Грузинский аналитик: Саакашвили – "идеальное пугало"Грузинская оппозиция решила выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал аналитик Петре Мамрадзе.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 17:23
В Госдуме назвали возможную цель возвращения Саакашвили в Грузию
52920419
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиПольшаГрузияУкраинаВ мире
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