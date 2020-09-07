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https://ria.ru/20200907/saakashvili-1576868717.html
Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера
Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:37
2020-09-07T12:37
григол вашадзе
единое национальное движение
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости.</strong> Оппозиционные в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.Ранее Саакашвили в видеообращении в <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3555159654514390" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Саакашвили возглавлял ЕНД до того, как покинул страну.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576394065.html
https://ria.ru/20200719/1574566211.html
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грузия
украина
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григол вашадзе, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

12:37 07.09.2020
2281
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 сен - РИА Новости. Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии посчитали очередной ложью обещание экс-президента вернуться, глава минюста Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, и он должен быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, приняли решение выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра", - заявил Вашадзе. По его словам, Саакашвили расскажет о деталях обещанного плана по возвращению на родину к вечеру понедельника.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Саакашвили возглавлял ЕНД до того, как покинул страну.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 17:23
В Госдуме назвали возможную цель возвращения Саакашвили в Грузию
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
19 июля, 20:54
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
5501037
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Григол ВашадзеЕдиное национальное движениеМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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